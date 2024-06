Der 7. Oktober, die Deutschen und Israel: „Die Hamas hat gewonnen“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

rde und Vergewaltigungen, die Verstümmelung und Verhöhnung der Opfer habe ich mir nicht angesehen. Ich will den Hass und die Verachtung in mir, den Wunsch nach Vergeltung nicht noch anfüttern. Mit Mühe halte ich mich zurück, wenn mir gegenüber in der Bahn oder im Bus jemand das Wassermelonen-Abzeichen oder ein Palästinensertuch trägt. Meinen türkischen Nachbarn grüße ich freundlich, weiche aber Gesprächen aus. Ich will ihn weiter mögen können.Als ich vor Jahren einmal Auschwitz besuchte, fühlte ich mich von den Baracken abgewiesen. Ich hatte den Eindruck, sie wollten allein sein, um trauern zu können. Jetzt geht es mir wie diesen Baracken. Aber man kann nicht trauern. Israel durfte nicht trauern, es musste handeln. Und wir, die wir mit Israel trauern wollten, müssen mit Israel kämpfen. Mit Worten nur, aber wir können mit Worten verletzen, so wie wir mit Worten stündlich verletzt werden.Ich erwarte Buhs, ich ernte angespanntes SchweigenIch war in den letzten Wochen mit meiner Band und meinem Buch über Bob Dylan in Berlin unterwegs, wir nennen das eine „konzertante Lesung“. Einer der Songs, die wir vortragen, heißt Neighborhood Bully: Dylans zornige Abrechnung mit den Israel-Kritikern aus dem Jahr 1983. Leider immer noch gültig. Jedes Mal erwarte ich ein paar Buhs, ich könnte damit leben. Aber es gibt, wenn ich das Lied ansage und den Text erkläre, nur ein angespanntes Schweigen, das sich am Ende oft in überschwänglichem Beifall löst. Und nach der Veranstaltung kommen Leute zu mir, oft Juden und Jüdinnen, und bedanken sich für den Song. Sie haben diesen Schatten hinter den Augen, diese Ahnung, dass es nie wieder so sein wird wie vorher, dass etwas zerbrochen ist.Und ich kann mir vorstellen, dass es meiner Bekannten und ihren Freunden ähnlich geht, und das Schlimme ist: Ich kann mich nicht dazu durchringen, auf sie zuzugehen und das zu sagen; ich denke vielmehr: Ihr habt gewonnen, verdammt noch mal, ihr habt gewonnen. Ich sehe die Queers for Palestine. Die Frauen für Palästina. Die Professoren für Palästina. Die Kunstschaffenden für Palästina. Die Studierenden für Palästina. Die Boykotteure und Besetzer. All die Leute, die keine Ahnung davon haben, wie es sich im real existierenden Palästina lebt, die aber ein so verdammt gutes Gewissen haben; und natürlich haben die nicht gewonnen, die Hamas hat gewonnen mit ihrer Logik des totalen Todes.Und ich denke an den Schluss des Brecht-Gedichts Böser Morgen: „Unwissende! schrie ich / Schuldbewusst.“