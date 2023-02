Berlinale Series: So gut wie Kino

Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 14 im Monat weiterlesen – oder nicht

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

für eine Serie bestimmte Preis bei einem A-Festival.Allerdings war es zumindest im Vorfeld der Verleihung ausgerechnet der einzige „außer Konkurrenz“ laufende Titel, dem die größte Aufmerksamkeit zuteil wurde, der dazu noch im acht Serien umfassenden Programm den wahrscheinlich schwächsten Beitrag darstellt: Basierend auf Frank Schätzings Bestseller zeichnet Der Schwarm ein Endzeit-Szenario, in dem eine unbekannte Tiefsee-Intelligenz unterschiedliche Meeresbewohner dazu antreibt, die Menschheit zu attackieren.Die teuerste deutsche SerieDa greifen also Wale plötzlich Touristen an, Hummer sondern eine gefährliche Flüssigkeit ab, und Eiswürmer lösen Tsunamis aus. In Zeiten des Klimawandels und Raubbaus an der Natur eigentlich ein höchst spannendes Sujet. Doch auch wenn Der Schwarm als die aufwendigste deutschsprachige Fernsehproduktion der Geschichte beworben wird und stolze 44 Millionen Euro kostete, krankt die Serie an exakt dem, was man deutschem TV so oft vorwirft: Hölzerne Dialoge treffen auf blasse Figuren, das Schauspiel ist ungelenk und die Handlung dröge erzählt. Schätzing, der harsche Kritik an der Adaption seines 2004 erschienen Buches übt, brachte es in der Zeit auf den Punkt: „Es pilchert mehr, als es schwärmt.“Genauso gut als Zukunftsmahnung ließ sich die norwegische Serie The Architect verstehen, die ungleich besser funktioniert. In einem nicht genau bestimmten Morgen drängen die absolute Privatisierung des öffentlichen Raums und ein außer Kontrolle geratener Wohnungsmarkt die Bewohner Oslos in prekäre Lebenssituationen. Die dreißigjährige Julie (Eili Harboe) zieht kurzerhand in ein leer stehendes Parkhaus, weil sie sich die Miete für ein Apartment schlicht nicht leisten kann.Als Praktikantin eines angesehenen Architekturbüros nimmt sie zusammen mit ihrem Ex-Freund Marcus (Fredrik Stenberg D-S) an einer Ausschreibung für ein Wohnprojekt teil. Ihre Idee: Die nach der Verbannung von Autos nutzlos gewordenen Parkhäuser in kostengünstige Behausungen umzubauen. Regisseurin Kerren Lumer-Klabbers inszeniert The Architect auch visuell als überaus stilsichere Satire, die bei aller Situationskomik ebenso bissige wie treffende Kritik an einem ungezügelten neoliberalen Zeitgeist übt.Dabei verhandelt die vierteilige Miniserie auch die schwierige Frage, wie sich der Einzelne gegen die extremen Auswüchse des Kapitalismus zur Wehr setzen kann: Während Julie die Spielregeln des Systems zum Besseren nutzen möchte, greift der angepasste Marcus zu verzweifelten Mitteln, um darin zu bestehen – Julies Nachbarin Kaja (Ingrid Unnur Giæver) hingegen versucht, es offen zu bekämpfen.Ein unerbittliches System zu Fall bringen wollen auch die Protagonistinnen von The Good Mothers. Drei Frauen, die in die kalabrische ’Ndrangheta-Mafia geboren wurden, kooperieren in der italienischen Serie mit einer Staatsanwältin, um sich gegen die Männer zu Wehr zu setzen, die sie unterdrücken. Nach einem auf wahren Begebenheiten beruhenden Roman von Alex Perry inszenieren Julian Jarrold und Elisa Amoruso eine solide Thrillerserie mit entscheidendem Perspektivwechsel.Der Kategorie Thriller ist auch die sechsteilige Serie Spy/Master zuzurechnen. Die rumänisch-deutsche Co-Produktion ist in ihrem thematischen Fokus trotz einer unverkennbaren Verwandtschaft zu The Americans dennoch wesentlich innovativer: Im Jahr 1978 folgt sie dem Spion Victor (Alec Secăreanu), der als enger Vertrauter Nicolae Ceaușescus nach Westdeutschland geschickt wird, um über den Freikauf von Rumäniendeutschen zu verhandeln. Da seine Tarnung als Doppelagent für die Sowjetunion aufzufliegen droht, versucht er vor Ort, von den Amerikanern als Überläufer aufgenommen zu werden.Den Serienschöpferinnen Adina Sădeanu und Kirsten Peters gelingt es hervorragend, das omnipräsente Gefühl von Bedrohung und Paranoia, das den Protagonisten bei seinen Aufträgen zwischen Bukarest und Bonn begleitet, zu transportieren. Bei der so erzeugten Spannung verpasst es die überaus hochwertig ausgestattete Serie dennoch nicht, ausreichend historische Rahmendaten zu vermitteln, um ein Geschehen, das sich mitunter abseits der hierzulande allgemein bekannten Geschichte bewegt, verständlich zu machen.Mädcheninternat im OutbackNicht immer ging es umstürzlerisch zu. Die australische Produktion Bad Behaviour spielt vielmehr durch, was es heißt, in einem von physischer und psychischer Gewalt geprägten Mikrokosmos zu bestehen. Auf zwei Zeitebenen taucht die vierteilige Miniserie in die traumatischen Erlebnisse ein, die Joana (Jana McKinnon) an einem elitären Mädcheninternat im australischen Outback machte – und wie sie zehn Jahre später damit umgeht.Ausgelöst wird ihre Reflexion über die Ereignisse von einst durch eine zufällige Begegnung mit ihrer ehemaligen Mitschülerin Alice (Yerin Ha), die sich in der intensiven Auftaktsequenz der Serie selbst in Brand steckt. Joana muss ihre eigene Verantwortung für die Verzweiflungstat überdenken, nachdem ihr die zu Erfolg gekommene Cellistin mitteilt, dass sie damals „die Schlimmste“ von allen gewesen sei.Bad Behaviour zeichnet eindrucksvoll nach, wie sich die eigentlich empathische Joana von der manipulativen Portia (Markella Kavenagh) zusehends zu Grausamkeiten anstiften lässt, um im Gegenzug ihre Gunst zu erhalten und selbst von Mobbing verschont zu bleiben. Im in der Jetzt-Zeit angesiedelten Handlungsstrang besticht die Coming-of-Age-Serie wiederum durch ein besonderes Feingefühl im Erzählen von den komplexen emotionalen Folgen erfahrener Traumata.Tatsächlich war Agent von Nikolaj Lie Kaas (dem Carl Mørck der Jussi Adler Olsen-Verfilmungen) die einzige leichtherzige Produktion im ansonsten ernsten Programm. Die dänische Comedy-Serie kreist um den 35-jährigen Künstleragenten Johan (Esben Smed), der es mit Stars wie Ulrich Thomsen (Das Fest) oder Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), seiner Mutter, die auch seine Chefin ist, sowie seiner Ex-Frau, die ihm das Sorgerecht für seine zehnjährige Tochter entziehen möchte, aufnehmen muss. Das entstehende Chaos sorgt für herrlich irrwitzige Momente.Doch zurück zum Erzählen von Systemen und der insgesamt eher schwermütigen Stimmung der diesjährigen „Berlinale Series“. In keiner anderen Produktion kulminierte beides so stark wie in der melancholisch mäandernden Serie Why Try to Change Me Now aus China. Angesiedelt in den frühen Neunzigern, ist sie in erster Linie eine ruhige Studie der bleiernen Lebensverhältnisse einer strikt organisierten Industriestadt im Norden des Landes.Mit mehreren Zeitsprüngen kreist die Erzählung um Dongxin Fu (Qing Hai), die mit ihrem Interesse für das Schöngeistige nicht nur im Konflikt mit dem Pragmatismus ihrer Umgebung, sondern auch zu ihrem ruppigen Mann (Zijian Dong) steht, der es in der örtlichen Zigarettenfabrik zu Ansehen bringen möchte. Anders als zu ihrem ständig Unruhe stiftenden Sohn, entwickelt sie eine starke Verbindung zur Tochter des Nachbarn und beginnt sie in verschiedenen Kunstformen zu schulen.Das poetische Plätschern der Serie von Regisseur Dalei Zhang wird zwar durch einen sich überraschend spät in der Handlung ereignenden Mord aufgebrochen – doch gerade ihr stures Bestehen auf Langsamkeit und genaues Beobachten macht sie besonders.Dass eine Serie wie Why Try to Change Me Now bei einer der großen Streaming-Plattformen landet, scheint aufgrund ihrer Sperrigkeit unrealistisch. Gerade seltene Glanzstücke wie diese sind es, die den besonderen Mehrwert der „Berlinale Series“ ausmachen. Auch darin steht die Sektion den Filmen des Festivals in nichts nach: Hier wie dort ist die Nische die eigentliche Stärke der Berlinale. Viel mehr als der aufmerksamkeitsheischende Hochglanz.