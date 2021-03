Gleich der erste Preisträger der Golden Globes, Daniel Kaluuya, ausgezeichnet für seine Verkörperung des Black-Panther-Führers Fred Hampton in Judas and the Black Messiah, war erst mal stummgeschaltet, bevor er nach einigem Hin und Her doch noch seine Dankesrede halten konnte

Foto: ZUMA Press/IMAGO