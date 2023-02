Dokumentarfilm „Barrikade“: Die Romantik kehrt in den Wald zurück

Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

winden, lassen das einstige Dickicht höchstens noch erahnen. Es dominiert der Kahlschlag, die Kamera fliegt über abgeholzte Baumstämme hinweg, Baumaschinen bahnen sich ihren Weg durch das Gehölz. So sieht er nun also aus, der Dannenröder Forst in Hessen, um den es im Film des Fotografen David Klammer geht. Wobei im Zentrum nicht nur der Wald, sondern auch seine Besetzer:innen stehen.Gerettet werden sollte der „Danni“, wie sie ihn nennen, vor dem Flächenfraß, den der Ausbau des Autobahnnetzes mit sich bringt. In Zeiten der Klimakrise, in denen es mit der Mobilitätswende eigentlich gar nicht schnell genug vorangehen kann, hat das Projekt in seiner Rückwärtsgewandtheit schon etwas Symbolisches.2019 hatten Aktivist:innen den Wald besetzt, errichteten Baumhäuser in bis zu 20 Meter Höhe und wurden schließlich im Dezember 2020 geräumt. Die letzten beiden Monate, von September bis Dezember 2020, hat Klammer die Aktivist:innen begleitet, ist ihnen nahegekommen, hat das Leben in den Baumhaussiedlungen festgehalten. Schon die Besetzung des Hambacher Forstes, die am Ende gerichtlichen Erfolg hatte, hatte Klammer fotografisch begleitet. Hier lernt er die Aktivist:innen besser kennen, ist fasziniert von ihrer Welt.Der Protest aus der NäheDiese Nähe zu den Besetzer:innen spricht aus vielen Sequenzen von Barrikade. Sie wird dadurch verstärkt, dass David Klammer die gesamten Aufnahmen alleine gemacht hat – ohne zusätzlichen Kamera- oder Tonmenschen. Er begleitet die Bewohner:innen des Waldes auf die Baumhäuser, ist bei der Einweisung von Neuankömmlingen dabei, beim Klettertraining, bei Protestkonzerten oder auch, wenn im Camp aufgeräumt und der Müll aus dem Wald gebracht wird.Eingebetteter MedieninhaltErklärt wird dabei wenig, mit Namen wird niemand vorgestellt, es sind zuweilen scheinbar willkürliche Begegnungen, die die Zuschauer:innen etwas verloren zurücklassen. Viele der Aktivist:innen sind maskiert oder geschminkt – so entsteht ein irritierender Kontrast: Einerseits lassen die Besetzer:innen tief blicken – in ihre Angst vor der Klimakrise, ihr Verantwortungsgefühl vor den folgenden Generationen, ihre fundamentale Kritik am Kapitalismus und ihre Sehnsucht nach einem alternativen Lebensmodell, die mitunter zur Revolutionsromantik wird. Andererseits bleiben die Protagonist:innen erstaunlich ungreifbar. Bekommt man also wirklich mehr Einblick in das Leben der Aktivist:innen als in anderen Dokus über die Besetzung? Nicht wirklich – und doch unterscheidet sich Barrikade von anderen Filmen dieser Art.Eindrücklich sind vor allem die Bilder, die Klammer eingefangen hat – eine Ästhetisierung des bedrohten Waldes ebenso wie der Protestbewegung. Es sind Nahaufnahmen der Baumhäuser mit Blick fürs Detail, das Festhalten von Momenten, in denen Aktivist:innen sich schminken, im Kollektiv einen Baum zu einer Barrikade tragen oder sich die Fingerkuppen anritzen, um schwerer identifizierbar zu sein. Das macht zwar nicht jede Form des gezeigten Protestes überzeugend – die esoterisch anmutenden Zeremonien von Extinction Rebellion oder die überholt wirkenden Protestkonzerte zum Beispiel. Und doch wird Barrikade so zu einer Verneigung vor dem Protest und den Idealen der Besetzer:innen – und vor dem, was sie bewahren wollen.