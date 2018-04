Mietenproteste In Berlin demonstrieren Tausende gegen rasant steigende Mieten. Die Forderung, endlich für wirkliche Veränderung zu sorgen, ist ein politischer Akt. Die Zeit ist reif

Wenn es um Rendite in Städten geht, spielen die Bewohner oft kaum eine Rolle. In Berlin hat man sich auf den Weg in den Vordergrund gemacht