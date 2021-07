Chinas Aufstieg fasziniert die Welt – und lehrt sie das Fürchten. Unter Parteichef Xi Jinping erlebt das Land einen Rückfall in die Diktatur. Gleichzeitig dehnt es seinen globalen Einfluss weiter aus. In Amerika und Europa wächst das Unbehagen an der neuen Weltmacht. Droht ein neuer kalter Krieg oder sogar ein chinesischer Triumph über den Westen?