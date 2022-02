Mit ihrer Verortung in Baden-Württemberg teilen sich Ulrike Ottinger und die staatliche Kunsthalle Baden-Baden in ihrem kunstbezogenen Schaffen denselben Lebensraum. Im Rahmen der Auszeichnung mit dem Hans-Thoma-Preis des Landes präsentiert die Ausstellung „Cosmos Ottinger“ alles, was die künstlerische Praxis der legendären Ulrike Ottinger ausmacht