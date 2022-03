In hinreißender Prosa erzählt Lea Ypi vom Erwachsenwerden im poststalinistischen Albanien und in einer schillernden Familie, deren Geschichte eng mit der des Landes verwoben ist. „Frei“ ist ein fesselndes Memoir und eine scharfsinnige Reflexion über Grenzen des Fortschritts und die Last der Vergangenheit, über glänzende Ideale und harte Realitäten