Das Tierschutzgesetz wird überarbeitet: Eine „Kreuzfahrt“ in die Hölle

nd dieser schwer erträglichen Reisen durch Hitze, Lärm und Nirgendwo und damit vor Erreichen des Zielort zugrundegehen, verstorben sein. Nicht selten werfen die Schiffsführer verendete Kreaturen einfach in den Ozean. Sie gelten schließlich nur als Waren. Von diesen und anderen erschreckenden, aber durchaus alltäglich stattfindenden Geschichten berichtete die bündnisgrünen Bundestagsfraktion in einem Fachgespräch zu Lebendtiertransporten in Drittstaaten außerhalb der EU. Der Hintergrund: Aktuell steht die Novellierung des deutschen Tierschutzgesetzes an. Das Problem: Es gilt eben nur national.Im Wissen darum konnte man bereits in den vergangenen Jahren erwirken, dass zumindest die direkte Ausfuhr in Länder wie die Türkei oder Ägypten stark reduziert wurde. Die rechtliche Lücke besteht hingegen, wenn der Transport in Drittstaaten erst nach einer Zwischenstation, beispielsweise häufig über die Niederlande, erfolgt. Unter diesen Bedingungen ist das erwartbare Leid ein vielfaches. Denn zum beschwerlichen Transport kommen am Ende Schlachtungen beziehungsweise Schächtungen ohne Betäubung hinzu. Ina Müller-Arnke, Agraringenieurin und Expertin für sogenannte „Nutztiere“ bei „Vier Pfoten“ berichtet, was jenen Geschöpfe am Zielpunkt bevorsteht: In blutverschmierten Hallen, wo noch der Angstschweiß bereits getöteter Artgenossen in der Luft liegt, werden Rindern Beinsehnen und die Halsschlagader nicht nur durchtrennt, sondern aufgrund der Härte der Haut durchsägt.Halbstundenlanges Sterben bei vollem BewusstseinUm den Willen der Kreatur zu brechen, stechen die Schlachter ihnen manchmal in Augen und Nasen. Nicht selten erstreckt sich der Sterbeprozess bei vollem Bewusstsein über dreißig Minuten. Wer einmal derartige Videos von mutigen Berichterstatter:innen gesehen hat, wird die grausamen Aufnahmen nie vergessen.„Es ist ein Skandal“, betont Müller-Arnke daher, „dass deutsche Gerichte das alles zulassen.“ Zumal sich die Instanzen der Judikative auf unterschiedlichen Ebenen nicht eins zu sein scheinen. Während der EuGH in den vergangenen Jahren den Belangen der Tiere mehr und mehr Raum gab und im Grundsatz auf die Einhaltung europäischer Tierschutzstandards bis zum Zielort besteht, urteilt die nationale Justiz indessen anders. So zeigt sich etwa Miriam Staudte, die grüne Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft im Mast-Bundesland Niedersachsen, enttäuscht über ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das die Klage ihres Hauses im vergangenen Jahr zurückgewiesen hatte. Ein Transport nach Marokko konnte demnach per Eilverfahren nicht gestoppt werden, weil das Gericht die Auffassung vertrat, es könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass gerade diesen Rindern tierschutzwidrige Handlungen drohten.Momentan ist die Lage folgendermaßen: Selbst die bemühtesten Amtstierärzte haben in einem Wirrwarr von Auslegungen kaum Handhabe, um Ausfuhrgenehmigungen valide zu verweigern. Denn sie sind nach deutschem Gesetz in der Beweispflicht. Sie müssen belegen und prognostizieren, dass auf dem Transportweg oder am Zielort gegen unsere Auflagen verstoßen werden könnte. Übrigens geben die meisten Spediteur:innen ohnehin an, die Tiere nur aus Zuchtgründen in Drittstaaten zu exportieren – ein Ammenmärchen, wie Tierrechtler:innen und Investigativjournalist:innen schon häufig dokumentieren konnten.Nur Sonntagsreden für mehr TierwohlWas also tun gegen die Macht einer offenbar schamlosen und mit mafiosen Strukturen operierenden Lobby? Zum einen ist sicherlich die EU gefragt, die zur Zeit die Tiertransportrichtlinie überarbeitet. Zwar sei die Kommission, wie etwa der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz berichtet, möglicherweise dazu bereit, die Gesamttransportzeit auf höchstens neun Stunden (statt mehrerer Wochen) zu begrenzen (was für die meisten Tiere auf dem Weg zu ihren Schlachtungen auch noch genügend, aber eben etwas weniger Leid mit sich brächte). Gleichwohl sei geplant, die Schiffszeiten dabei herauszunehmen. Sarkastisch spitzt der Politiker zu, man würde die Überfahrt in Schrotttankern unter erbärmlichsten Umständen offenbar als Kreuzfahrt für die Tiere ansehen. Ulrich Wollenteit, Anwalt im Verfahren in Lüneburg, bringt indessen nationale Möglichkeiten ins Spiel und befürwortet ein „Verbot auf Zwischenstationen“ oder eine mit strikten Kontrollen einhergehende Zertifizierung bestimmter Routen.So oder so: Bei diesem Fachgespräch sehen alle Expert:innen zurecht die Veranstalter:innen in der Pflicht. Durchaus kritisch beäugen manche daher die Vertreterin des Bundesagrarministeriums sowie die zuständigen Abgeordneten Zoe Mayer und Renate Künast. Mit ihrem Fachgespräch versuchen die bündnisgrünen Parlamentarier:innen eine Öffentlichkeit für das Leid der Tiere zu schaffen. Gleichzeitig fällt jedoch auf, dass es in dieser Koalition abseits von Sonntagsreden bislang wenig Erfreuliches für die Situation der meisten Tiere, insbesondere in der Landwirtschaft, zu verzeichnen gibt. Wir haben es mit einer Politik der kleinsten Schritte, bisweilen sogar der Rückschritte zu tun, wenn man sich etwa das Debakel um das Tierwohllabel vergegenwärtigt. Statt widrige Umstände abzuschaffen, werden sie legitimiert. Gewiss kann man bei Tiertransporten für eine Zeitreduktion kämpfen, gewiss kann man engmaschigere Kontrollen avisieren. Aber reicht das? Wer in dieser Debatte Rückgrat beweisen will, muss ein Exportverbot von Lebendtieren über nationale Grenzen hinweg fordern. Ein gesetzliches Exportverbot dürfte die Gewinne der Konzerne nur geringfügig schmälern. Es wäre aber ein Signal zu einem Aufbruch, hin zu einer Gesellschaft, die Tiere als leidfähige Subjekte mit Rechten und einer Würde betrachtet. Unsere Demokratie macht sich für viele Minderheiten stark. Für die Bedürfnisse der Tiere als den Schwächsten unter ihnen ist sie jedoch nach wie vor blind.