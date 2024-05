Friedrich Schorlemmer: Ein kluger Anstifter

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

„Das war schon eine kleine Heldentat“, sage ich aufmunternd, als ich Friedrich Schorlemmer beglückwünschend besuche. „Man soll das nicht unterschätzen, aber auch nicht übertreiben“, antwortet er. Oh, denke ich erfreut, ganz der Alte – wortempfindsam. Er spricht leise, aber in gewohnt prägnanter Rhetorik. Warum ist das erwähnenswert?In seiner Autobiografie hat er erzählt, was es heißt, „am seidenen Faden“ zu leben. Etwa wie er als Kind im Kirchturm durch ein zwischen den Balken liegendes Brett gebrochen ist und im freien Fall zwanzig Meter tief stürzte. Er landete auf Holzbohlen, nur einen Meter entfernt von alten Metallgewichten der Turmuhr. Damals ist er mit „schrecklichen Prellungen“ davongekommen. Und hatte auch sonst manches Glück. Er muss aufmerksame Schutzengel gehabt haben. Aber Krankheiten scheinen nicht in deren Zuständigkeit zu fallen.Seit einiger Zeit leidet dieser charismatische, kluge, einfühlsame Theologe, Prediger, Autor, Studienleiter, Musik- und Lyrikkenner unter Demenz mit Parkinson. Eine besonders fiese Kombination, weil sie Körper und Geist angreift. Nach anfänglichem Zögern geht Friedrich Schorlemmer offen damit um. Er schaut von einer Metaebene auf sich: „Merkst du, jetzt lässt die Konzentration nach.“ Dann, so weiß er, wird es mit der Kommunikation schwierig, dann überfällt ihn Schwäche, zieht ihn in andere Welten. „Empört dich die Krankheit?“, frage ich. „Ja, sie empört mich! Immerhin habe ich keine Schmerzen.“ – „Betest du noch?“ – „Ja, das ist das Einzige, was ich noch mache.“Einen Trost hat der Moralist Schorlemmer: Alles, was er sagen wollte, hat er gesagt. In über 20 Büchern, in Reden und Interviews. Sein Engagement hat bei seinen Mitstreitern und Lesern Spuren hinterlassen. Auch bei mir.Ein denkwürdiger AbendZwar haben wir durch unsere unterschiedliche Herkunft die DDR verschieden erlebt und manche Formulierung des anderen als überspitzt empfunden. Aber die neuen, gemeinsamen Erfahrungen wurden immer dominanter. Nachdem fünf namhafte Autorinnen auf meine Initiative am 14. September 1989 im Berliner Schriftstellerverband eine Erklärung eingebracht hatten, die einen sofortigen demokratischen Dialog über die angestauten Probleme forderte, wurde diese nach stundenlanger Diskussion mit großer Mehrheit angenommen und verbreitete sich als erste Protestresolution der revolutionären Herbstereignisse. Umgehend ließ mir Friedrich Schorlemmer über Umwege einen Brief zukommen, in dem er mich zur Gründung der Bürgerbewegung Demokratischer Aufbruch einlud.Placeholder image-2Am 1. Oktober trafen wir uns zu diesem Anlass – ein denkwürdigen Abend, mit einem Mannschaftswagen voller Bereitschaftspolizei zur Einschüchterung vor dem Fenster. Aber die Macht war selbst schon eingeschüchtert, griff nicht ein. Zumal drinnen in einer programmatischen Erklärung beschlossen wurde, die DDR erneuern zu helfen, nicht sie abzuschaffen. „Wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann.“ Nach seiner legendären Rede am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz, in der er sich freute, dass wir „von Objekten zu Subjekten des politischen Handelns“ geworden waren, galt Friedrich Schorlemmer verdientermaßen als Wortführer derer, die eine wirkliche, friedliche „Revolution“ im Auge hatten. „Wir ersehnten zuvörderst und unaufschiebbar einen Wandel der Welt – der natürlich auch die verkrustete DDR erfassen müsste.“Als sich ein Vierteljahr später unsere Sammlungsbewegung in eine Partei verwandelte und sich gar vor den Märzwahlen von Helmut Kohl und seiner Allianz für Deutschland vereinnahmen ließ, glaubten wir nicht mehr an einen „Demokratischen Aufbruch“ und traten aus. Angela Merkel und andere schlossen im DA die Reihen.Es gab immer wieder mal „kräftig was über die Rübe“, wie Schorlemmer es nannte In der Reihe Zur Person von Günter Gaus (wie Friedrich Schorlemmer einstiger Herausgeber des Freitag) beklagte er schon im Februar 1990, wie hysterisch die Stimmung geworden sei. Bitter für alle, die am Traum des Prager Frühlings festhielten, eine sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der sich jeder Einzelne entfalten kann. Er sei skeptisch geworden, ob es gelingen werde, ein „globales Gewissen“ zu entwickeln, dass die Spaltung zwischen Nord und Süd und Ost und West überwinden könne. Sehenswert auf Youtube.Eingebetteter MedieninhaltMit dieser Grundhaltung bekamen wir immer wieder „kräftig über die Rübe“, wie er es nannte. So, als wir im Januar 1997 die Erfurter Erklärung mitverfassten. Der kalte Krieg gegen den Sozialstaat hinterlasse in unserem formal vereinten Land eine andere, gnadenlose Republik, ohne Perspektiven. Die bisher getrennten Oppositionskräfte sollten sich durch Feindbilder und Nichtberührungsgebote nicht schrecken lassen. Erstmals empfahlen die Unterzeichner, darunter Claudia Roth, Günter Grass und Walter Jens, die Chance für eine rot-rot-grüne Koalition nicht verstreichen zu lassen. Kanzler Kohl warf diesen „intellektuellen Anstiftern“ vor, sie seien zusammengerottete „Hassprediger“, die „auf der Straße des Verrats“ ihr Haupt erheben.Placeholder image-1Der Grundwiderspruch zwischen West und Ost war lange Zeit, dass die einen glaubten, sie gäben ihr Letztes, während die anderen meinten, man nehme ihnen das Letzte. In dieser Stimmung gründete sich der Willy-Brandt-Kreis, ein Thinktank, wie man heute sagen würde, dem wohl einzigen, in dem linke Sozialdemokraten, und, Gott-sei-bei-uns, einige PDSler oder parteilos vagabundierende Linke wie ich, sich austauschten. Nachdem Egon Bahr den Vorsitz abgab, übernahm ihn für viele Jahre das inzwischen SPD-Mitglied Friedrich Schorlemmer. Mit wohltuend pastoraler Dramaturgie, besorgt auch um unsere Seelen. Er eröffnete meist mit einem Gedicht, gern von Brecht, auch Hölderlin oder polnischen Dichtern wie Miłosz und Różewicz. Dann sollte jeder reihum erzählen, womit er sich beschäftigt, was ihn und sie gerade besorgt oder erfreut habe. Er hatte die Gabe, unterschiedlichste Menschen einander nahe zu bringen, mit langer Haltbarkeitsdauer, oft bis heute.Dem diente auch seine Reihe „Lebenswege“ an der Evangelischen Akademie in Wittenberg. Im Laufe der Jahre hat er sein Publikum mit mehr als hundert streitbaren Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Kirche ins Gespräch gebracht – hochinteressant, in sechs Bänden nachzulesen.„Bist du noch gesellschaftlich aktiv?“, fragt er bei meinem Besuch überraschend. Ich antworte ausweichend, ahne ich doch, wie gern er es selbst noch wäre. Seine Stimme fehlt, gerade in Kriegszeiten.Am 16. Mai wird Friedrich Schorlemmer 80. Einen herzlichen Glückwunsch dazu, wie couragiert und intensiv er seine Jahre beizeiten genutzt hat!