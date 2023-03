Knittelverse von Uwe Tellkamp bleiben hinter der Komplexität der Welt zurück

Die 15-jährige aufgeweckte Era, ein großer Madonna-Fan, lebt mit ihrer Familie in Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo, und flieht schweren Herzens in den 1990er Jahren aus ihrer umkämpften Heimat nach Deutschland, wo sie – nach einem rauen Start im Flüchtlingsheim – versucht, Fuß zu fassen: in Kreuzberg, dem wilden Multikulti-Bezirk von Berlin