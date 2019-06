Manchmal sitzt Mathieu an einem öffentlichen Klavier in Paris und spielt nur für sich. Bis Pierre Geithner, Leiter des Pariser Konservatoriums, ihn dort entdeckt. „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ ist eine so brillante wie elektrisierende Geschichte über die vereinende Kraft der Musik und die große Chance, die im gegenseitigen Vertrauen liegt