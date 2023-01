der Freitag digital Wir haben Lust am guten Argument, versammeln progressive Stimmen und feiern die Vielfalt. Feiern Sie mit und testen Sie einen Monat lang kostenlos das umfangreiche Digitalangebot des Freitag. Jetzt kostenlos testen

AGG) rechnen.Sind das wirklich die Fragen, über die sich die Ministerien seit Monaten austauschen? Es kann nicht sein, dass man in ein Gesetz, das – so sagt es der Justizminister selbst – lediglich das Verhältnis zwischen Staat und Bürger*in regelt, Hintertüren für Diskriminierung einbauen will, die vom Bundesverfassungsgericht längst kassiert worden ist: So ist es laut BVerfG eben nicht zulässig, die Änderung des Geschlechtseintrags an körperliche Voraussetzungen wie Operationen zu knüpfen. Warum sollte es weniger diskriminierend sein, den Zugang zu einer Sauna daran festzumachen? Eigentlich sollte Buschmann als Justizminister wissen, dass man bei Gesetzen wie dem AGG nicht mit Ausnahmen arbeiten kann, weil dies das ganze Gesetz ad absurdum führt, frei nach dem Motto: „Alle sind gleich an Rechten, außer ..." So funktioniert das nicht.Kämen solche Regelungen, gibt es zwei Alternativen, eine empörender als die andere: Entweder es wird ein Schlupfloch für Diskriminierungen jeder Art geöffnet und wir können uns darauf einstellen, dass es bald Saunen geben wird, die dicke, dünne, behaarte, rasierte oder schwarze Frauen ausschließen, weil die Betreiber*innen das eben nicht wollen – oder Diskriminierung exklusiv und speziell auf trans Personen zugeschnitten. Das wäre eine zynische Verschärfung bestehenden Leids. Als wollte man trans Personen zurufen: Natürlich kannst du deinen Personenstand ändern, dafür hast du es danach noch schwerer als jetzt.