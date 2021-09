Vom 20. bis 27. September In 13 Bundesländern | Zu den Veranstaltungsorten

321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.

Von Bremerhaven bis München, von Düsseldorf bis Chemnitz: Zum ersten Mal werden in Deutschland anlässlich des jüdischen Festes „Sukkot“ über 40 Laubhütten im öffentlichen Raum errichtet. Vom 20. bis 27.09. laden Jüdische Gemeinden, Vereine, Bildungs- und Kulturinstitutionen in 13 Bundesländern dazu ein, in ihre Sukka einzutreten und mitzufeiern