„A Symphony of Noise“ taucht ein in die Klangwelten des Musikers und Klangforschers Matthew Herbert. Die Genregrenzen von Klassik und elektronischer Musik sprengend, fordert er sein Publikum auf, die Ohren für den Klang der Welt zu öffnen und zu hören, wie wir nie zuvor gehört haben. Nominiert in zwei Kategorien für den Deutschen Filmpreis