Anwältin: „Wer eine Palästina-Fahne aufhängt, wird von der Polizei besucht“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

dern tätig. Am meisten zu tun gibt es gerade in Deutschland. Was ist das Besondere an der Arbeit hierzulande?Nadija Samour: Jedes Land hat eine eigene Art der Repression. Während in Frankreich die Polizeigewalt auf der Straße schlimmer ist, hat Deutschland ein ausgeklügeltes bürokratisches System. Menschen, die sich propalästinensisch engagieren, werden mit Strafverfahren überzogen oder bekommen Probleme bei der Ausländerbehörde. Basierend auf formalistischen Spitzfindigkeiten werden Verträge für Veranstaltungen oder Arbeitsverhältnisse gekündigt. Außerdem nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle ein, was die Umsetzung der IHRA-Definition von Antisemitismus betrifft.Was kritisieren Sie an der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance?Diese erlaubt es, Israelkritik als Antisemitismus zu verstehen. Sie macht eine Verurteilung des israelischen Vorgehens gegen die palästinensische Bevölkerung quasi unmöglich, indem sie diese mit der menschenverachtenden Ideologie des Antisemitismus gleichsetzt. Menschen, die an Demonstrationen oder anderen Aktionen für Palästina teilnehmen, werden dadurch diffamiert und in eine rechte Ecke gestellt. Dazu kommt die Anti-BDS-Resolution des Bundestages von 2019.Darin verurteilt der Bundestag die „Boycott, Divestment and Sanctions“ Bewegung und bezeichnet sie als antisemitisch.Sowohl die Anti-BDS-Resolution als auch die IHRA-Definition führen zur Schaffung rechtlicher Grauzonen. Beide sind extrem umstritten und nicht rechtlich verbindlich. Sie werden aber so genutzt. Zum Beispiel werden Mietverträge für Räume, in denen BDS- oder auch einfach Palästina-Veranstaltungen stattfinden sollen, aufgekündigt. Oder Arbeitsverträge werden beendet wegen eines Antisemitismus-Vorwurfs, der oft haltlos ist. Da wird dann mit der BDS-Resolution oder der IHRA-Antisemitismus-Definition argumentiert, obwohl diese rein rechtlich wirkungslos sind.Placeholder image-1Aber dann kann man doch sicher dagegen klagen, oder?Ja, und viele Gerichte lassen so etwas nicht durchgehen. Entsprechende Kündigungen bei der Deutschen Welle wurden zum Beispiel erfolgreich angefochten. Aber nicht alle Fälle sind so klar. Wenn ein ohnehin befristeter Vertrag nicht verlängert wird, kann man dagegen nicht klagen. Außerdem ist so eine Klage mit Kosten, Zeit und Nerven verbunden. Deswegen berät das European Legal Support Center die Leute kostenlos oder unterstützt Betroffene durch Öffentlichkeitsarbeit.Diese Probleme gibt es seit Jahren. Doch seit dem 7. Oktober eskaliert die Debatte auf beispiellose Weise. Wie hat sich das entwickelt?Emblematisch waren die pauschalen Demonstrationsverbote am Anfang. Es ist zwar theoretisch erlaubt, eine Versammlung zu verbieten, aber nur im äußersten Fall. Die Behörden sollen stattdessen mit Auflagen arbeiten. Wenn man sich den wegweisenden Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1985 ansieht, gibt es kaum einen vorstellbaren Sachverhalt, der ein Verbot rechtfertigen würde. Da müsste schon eine extreme Gefahr für höchste Rechtsgüter bestehen. Trotzdem wurden im Oktober allein in Berlin 17 Versammlungen verboten.Inzwischen gibt es kaum noch Demonstrationsverbote.Es folgte allerdings die nächste Stufe der Repression. Menschen wurden aus der Demonstration heraus festgenommen wegen bestimmter Slogans oder Begriffe. Da gibt es zum Beispiel den Fall von Iris Hefets, einem Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Im November trug sie auf dem Hermannplatz in Berlin ein Schild mit der Aufschrift: „Als Jüdin und Israeli sage ich stoppt den Genozid“. Sie wurde festgenommen und wegen Volksverhetzung angezeigt, weil sie den Begriff Genozid verwendet hatte. Dabei ist spätestens mit der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs klar, dass es plausible Anhaltspunkte für einen Genozid gibt. Aber abgesehen davon ist das aus grundrechtlicher Sicht eine vertretbare und geschützte Meinung. Inzwischen wurde das Verfahren gegen Iris Hefets eingestellt – ohne nähere Begründung, wie viele andere. Man weiß also nicht, wie man sich in Zukunft verhalten soll. Das Perfide ist, dass es oft infolge der Festnahme zu Polizeigewalt oder weiteren Straftaten kommt. Du willst zum Beispiel nicht mitgehen, weil du sicher bist, dass du nichts falsch gemacht hast. Du ziehst deine Hand weg und wirst wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.Waren Festnahmen wie diese politische Manöver?Davon bin ich überzeugt. Man hat die Menschen erstmal massenweise unterdrückt und wie mit der Gießkanne Strafverfahren verteilt. Wer es sich leisten kann, organisiert ist, Erfahrung hat, oder wem das egal ist, der macht trotzdem weiter. Aber viele sind den Demonstrationen danach ferngeblieben. Dazu hat auch eine grundsätzliche Repressionswelle beigetragen, die aus vielen kleinen Einschüchterungsversuchen besteht.Zum Beispiel?Es gibt sogenannte Gefährderansprachen. Da klingelt die Polizei an der Tür von Personen, die häufiger auf Demonstrationen waren und empfiehlt ihnen, beim nächsten Mal nicht mitzumachen. Das kann man nur sehr schwer juristisch angreifen, aber das findet statt. Oder Personen, die aus ihren Fenstern eine Palästina-Flagge hängen, werden von der Polizei aufgesucht und aufgefordert, diese zu entfernen.Welchen Effekt haben diese Repressalien auf die Menschen?Gesellschaftlich hat das die Auswirkung, dass ein bestimmtes Demokratieverständnis verloren geht. Zum Beispiel ist es nach dem Versammlungsgesetz so, dass man keine Erlaubnis für eine Demonstration braucht, sondern nur eine Anmeldung. Aber durch das Verhalten der Polizei haben viele Menschen den Eindruck bekommen, dass Demos erst erlaubt werden müssen. Es findet ein schleichender Rückbau der Demokratie statt. Ich sehe diese Verbote und Diffamierungen als Teil eines größeren Rechtsrucks. Dazu kommt die Wirkung auf das Individuum. Wir sprechen vom „chilling effect“, also der Einschüchterung und Abschreckung, ob durch konkrete Polizeigewalt, Benachrichtigung der Ausländerbehörde, oder Diffamierung in den Medien oder gegenüber Arbeitgeber*innen. Die Abschreckung wirkt bei Menschen ohne deutschen Pass noch viel stärker, denn sie müssen mit härteren Konsequenzen rechnen.Welche sind das?Alle eröffneten Straf- und Bußgeldverfahren werden an die Ausländerbehörde gemeldet. Solange ein Strafverfahren gegen eine Person läuft, wird deren Aufenthaltsverfahren pausiert. Das heißt, die Person bekommt nur eine Fiktionsbescheinigung. Eigentlich ist das struktureller Rassismus: Dass man Leute wohl wissend, dass bestimmte Dinge nicht strafbar sind und auch nie vor einem Gericht Bestand haben werden, in diese Situation bringt, ist eine Form von Einschüchterung. Eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung wird mundtot gemacht, nämlich die, die keinen deutschen Pass haben und die aufgrund ihrer Herkunft eine andere Perspektive auf Palästina-Solidarität haben. Das sind viele Menschen aus dem Globalen Süden, viele Menschen mit muslimischem aber auch jüdischem Glauben.In einigen Fällen wurden Menschen ausgewiesen, weil sie in den sozialen Medien gepostet oder an Demonstrationen teilgenommen haben. Das heißt, sie verlieren ihren Aufenthaltstitel und müssen Deutschland verlassen – obwohl sie wegen keiner Straftat verurteilt wurden.Genau, es reicht eine Gefahrenprognose. Weil jemand auf einer bestimmten Demonstration war, in den falschen Kreisen verkehrt oder etwas auf Facebook geliked hat, das als Sympathie für eine terroristische Vereinigung ausgelegt werden kann, wird die Person als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung markiert und ausgewiesen. Das hat mit Strafrecht nichts zu tun. Unseren Mandant:innen das zu vermitteln, ist schwierig. Sie verstehen nicht, warum sie etwas Verbotenes getan haben sollen, obwohl sie auf einer legalen Demo waren.Die Diskussion über den Nahostkonflikt war selten so präsent wie jetzt. Führt diese erhöhte Aufmerksamkeit auch zu positiven Entwicklungen?Ich glaube, die aktuelle Situation hat eine neue Diskussion über Demokratie ausgelöst und Fragen aufgeworfen: Was bedeutet Versammlungsfreiheit, was bedeutet Meinungsfreiheit, was bedeutet Völkerrecht? Umfragen zeigen, dass fast 70 Prozent der Deutschen nicht einverstanden sind mit dem israelischen Vorgehen in Gaza. Es gibt eine ganz neue Solidaritätsbewegung, zum Beispiel an den Universitäten. Diese kann es schaffen, Deutschland an sein eigenes Grundgesetz zu erinnern.