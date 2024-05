ARD-Serie „Die Zweiflers“: Was Sie schon immer über Juden wissen wollten

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Altaras) verliebt sich in eine nichtjüdische Frau, die auf dem Sprung nach Kyoto ist und mit der er darum ringt, ob das Baby, das sie erwarten, beschnitten werden soll.Eingebetteter MedieninhaltTeile der Serie wirken, als müssten alle (scheinbar) unerzählten Geschichten jüdischer Existenz nach 1945 in der BRD in sechs Folgen erwähnt werden – und da die Zeit dies nicht zulässt, in so gut wie jedem Dialog Platz finden. Es wird nicht gezeigt, wie und dass die zweite Generation mit dem Trauma der Eltern lebt, stattdessen wird es von Mimis Schwester gesagt: „Ich lebe jeden Tag mit diesem Trauma!“ Anders sieht es aus, wenn es um Aspekte der Geschichte geht, die nicht spezifisch jüdisch sind: Die Erschöpfung der frisch entbundenen Mutter etwa wird nicht formuliert, sondern erfahrbar. Und als Samuel und Saba (Saffron Marni Coomber) sich verlieben, geschieht das in an einen Videoclip erinnernden Sequenzen sogar ganz ohne Worte.Die hoch ästhetisierten Bilder und schnellen Schnittfolgen, gekoppelt mit überfrachteten Dialogen, sind unterhaltsam, wer jedoch auf differenzierte jüdische Figuren hofft, wird von dieser Serie, die immer wieder von unangenehmen, in Kitsch abgleitenden Überzeichnungen geprägt ist, mindestens teilweise enttäuscht werden. Mutter Mimi keift so anlasslos wie konsequent durch alle sechs Folgen hindurch – logisch, in einer Geschichte über eine jüdische Familie darf eine laute und dominante Mutter nicht fehlen. Der angenommene nichtjüdische Zuschauer, dessen Wissens- und Wahrnehmungslücken offenbar durch Gespräche jüdischer Figuren gefüllt werden sollen, ist omnipräsent. So findet in der fünften Folge ein Gespräch über Antisemitismus statt, das ganz bestimmt in keiner deutschen jüdischen Familie so geführt werden würde. Die solchen Szenen innewohnende, aufs nichtjüdische Publikum zugeschnittene Didaktik deutet auf den Schmerz der Nichtanerkennung dieser Geschichten. In einer späten Szene nimmt die Großmutter (Eleanor Reissa) ein Familienporträt in die Hand und erklärt, dass sie auf dem Bild zwölf Jahre alt ist – alle anderen darauf wurden umgebracht. Die Reaktion ihrer Tochter wirkt, als höre sie die Geschichte das erste Mal – dann stimmt sie, gemeinsam mit ihrem Neffen, Dos Kelbl an.Solche Momente sind fast unerträglich – auch, wenn die Klischees sozusagen „based on a true story“ sind. Wer es über die ersten Folgen der Serie hinausschafft, wird dennoch belohnt: Mit der Zeit gelingt es durchaus, ein Panorama jüdischer Nachkriegsgeschichte der BRD auszubreiten. Zur Verfolgungsgeschichte und zum Überleben nach 1945 gehörte, dass viele Überlebende – wie die Großeltern Zweifler – ihre Existenz durch Kontakte innerhalb der Rotlichtmilieus und Schwarzmärkte aufbauten. Die zweite Generation, die in der Serie gezeigt wird, findet unterschiedliche Wege des Umgangs mit der Verfolgungsgeschichte. Der Großvater (Mike Burstyn), der seinen Töchtern verschiedene Lebenswege zugesteht, traut seiner Enkelin wenig zu – wie nebenbei wird hier auf die Grenzen der patriarchalen Familienstruktur verwiesen, der die Tochter entflohen ist – und in die sie zurückkehrt, als sie alt genug ist, sich in ihr zu verteidigen.Wer sich für Darstellungen von Juden interessiert, sollte die Serie sehen – sie bietet Anlass zur Diskussion und für viele sicherlich auch eine Art Crashkurs in der Geschichte der wenigen Juden, die sich entschieden, nach Kriegsende in Westdeutschland zu bleiben. Was sie außerdem, wenn auch vermutlich unbeabsichtigt, zeigt: Dass Jüdinnen und Juden wissen, wie wenig die Mehrheitsgesellschaft über ihre Geschichte weiß. Dass diese Einschätzung realistisch ist, zeigen die vielen Rezensionen, die annehmen, die Serie zeige eine „authentische“, „typische“, „lebendige“ jüdische Familie.