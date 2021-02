Unbemerkt arbeitet eine Untergrundorganisation in Hamburg: Die MEUTE sieht ihr Vorbild im italienischen Faschismus der 1920er Jahre. Ihr Plan ist, durch die heimliche Besetzung staatlicher Institutionen an die Macht zu gelangen. Bis es so weit ist, begnügen sich die Mitglieder mit Scharmützeln im kriminellen Milieu und dem Anwerben neuer Mitglieder