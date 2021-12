Covid-19 Der Kurs der Politik in dieser Pandemie hat vieles zum Schlechten verändert – und scheint eine Blaupause für den Umgang mit einer noch schlimmeren Krise zu sein: der Klimakatastrophe

In der Corona-Krise zeigte der Staat sein autoritäres Gesicht: Die Bürger:innen wurden in ihrer Freizeit zu Hause eingesperrt, während die Wirtschaft weiter am Laufen gehalten werden sollte (Symbolbild)