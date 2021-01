Was braucht es, um eine Maschine mit menschlichem Bewusstsein auszustatten? Programmierer Syz interessiert nichts so sehr wie die Beantwortung dieser Frage. Doch als er hinter die Kulissen des Labors blickt, gerät sein Glaube an die Technik ins Wanken. Welchem Zweck dient DAVE wirklich? Nach „Das flüssige Land“ das neue Buch von Raphaela Edelbauer