Anhand besonders eindrücklicher Beispiele analysiert Tim Engartner in seinem Buch „Staat im Ausverkauf“ die Privatisierungen in Deutschland und ordnet sie in internationale Zusammenhänge ein. Sein Weckruf zeigt: Die Politik der Privatisierung öffentlicher Aufgaben, die von allen regierenden Parteien betrieben wird, ist nicht alternativlos...