Das Tagebuch von Mary Berg wurde in Amerika vor Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht und war der erste Augenzeugenbericht über das Leben im Warschauer Ghetto. Das erschütternde Zeitdokument gewährt einen zutiefst persönlichen Einblick in den Holocaust und die Schuldgefühle einer Überlebenden – erstmals in deutschsprachiger Buchfassung