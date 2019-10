Im Uhrzeigersinn: 2019, Der Attentäter von Halle streamt den Anschlag auf eine Synagoge live auf Twitch und nennt sich „Anon“. Er tötet zwei Menschen; 2019, In Christchurch bringt ein Attentäter in einer Moschee 51 Menschen um. Er kündigt die Tat auf 8chan an und streamt sie live auf Twitch; 2018, In Toronto bringt ein Attentäter zehn Menschen um. Auf Facebook bezieht er sich auf Elliot Rodger und eine „Incel-Rebellion“, 2014, Elliot Rodger tötet sechs Student*innen in Isla Vista, Kalifornien. Die Tat begründet er damit, unfreiwillig Jungfrau zu sein – ein „Incel“

Fotos: AFP/Getty Images (3), AP Photo/dpa