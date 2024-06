Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

8;senter als in den letzten zehn Jahren. Vor einer reellen Gefahr von Völkermord und Kriegsverbrechen hatten Expert:innen angesichts dieser rechtesten Regierung in Israels Geschichte schon vor dem 7. Oktober gewarnt. Hingehört hatte kaum wer. Das ist jetzt anders. Der verrohte Diskurs über Israel-Palästina scheint sich langsam auch in Deutschland zu verändern.Ein Versagen auch der öffentlich-rechtlichen MedienDass das erst auf dem Rücken Zehntausender toter palästinensischer Menschen erfolgt, ist eine traurige Realität. Parallel zu diesen Verschiebungen sind in deutschsprachigen Medien aber auch gravierende Fehler gemacht worden, die im krassen Kontrast zur internationalen Berichterstattung stehen. Während die israelische Armee den Großteil Gazas unbewohnbar machte und Krankenhäuser, Journalistinnen sowie Flüchtlingslager bombardierte, verteidigten hierzulande zahlreiche etablierte Journalisten in renommierten Medienhäusern das Vorgehen. Grafiken und Zahlen der Armee wurden genauso unkritisch übernommen wie unbelegte Behauptungen einer Hamas-Unterwanderung der UNWRA. Die Berichterstattung zu Israel-Palästina wirkt zahnlos und angstgetrieben.Die zweite Linie betrifft Deutschland selbst. Der 7. Oktober hat in Teilen der Linken einen eklatanten Mangel an Empathie für die israelischen zivilen Opfer und Hamas-Geiseln offenbart. Auch das muss kritisch benannt werden. Antisemitismus steigt in Europa – das auszuklammern wäre fahrlässig. Gleichzeitig haben pro-palästinensische Gegenöffentlichkeiten in Kunst, Wissenschaft und auf der Straße in den vergangenen Monaten ein beispielloses Ausmaß an Repression erfahren, das grundlegende Fragen über Grenzen staatlicher Zugriffe, Grundrechte und die Meinungsfreiheit aufwirft. Fragen, die weit über Israel-Palästina hinausgehen.Wenn jemand von dem Politskript „Staatsräson“ profitiert, das die deutsche Regierung vor sich her trägt, dann Rechts und Rechtsaußen. Für die AfD ist es eine willkommene Gelegenheit, ihren eigenen Antisemitismus zu verstecken, Stimmung gegen Migration und Islam zu machen und einer inhaltlichen Erweiterung der deutschen Erinnerungskultur entgegenzuarbeiten: unter dem Deckmantel der Unterstützung Israels. Die liberale Mitte hilft fleißig mit. Sei es in Form eines selektiven Kampfes gegen „importierten Antisemitismus“, sei es durch Delegitimierung internationaler Stimmen, sei es durch die Kopplung von Einbürgerungs- und Zugehörigkeitsgarantien an ein Bekenntnis zur deutschen „Staatsräson“.