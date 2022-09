Heute über ein Weltbürger*innentum nachzudenken, sei etwas für Optimisten, hört man mitunter. Die Idee kosmopolitischer Politik, die Freiheit, Gerechtigkeit und demokratische Selbstbestimmung für alle beanspruchen würde, könne man sich gegenwärtig ganz offensichtlich abschminken. Mit Blick auf die katastrophalen Folgen des Klimawandels, die Pandemien und nun auch noch das Zusammenbrechen globaler Lieferketten klingt Globalisierung tatsächlich eher nach Krise als nach einem Aufbruch in gerechte weltgesellschaftliche Verhältnisse.

Ganz offenbar genießen kosmopolitische Ideen heute wenig Zuspruch – und doch wird es allein die Verwirklichung weltgesellschaftlicher Verhältnisse sein, die vor einem Rückfall in die Barbarei schützen kann. Das gegenwärtige Wiederaufflammen nationalistischer Bestrebungen, die Zunahme geostrategischer Konflikte und die Schwäche der Vereinten Nationen sind nur die Vorboten eines viel tiefer gehenden Zerstörungsprozesses.

Das wissen letztlich auch diejenigen, die heute gegen kosmopolitische Ideen polemisieren. Es gehört zu den Paradoxien unserer Epoche, dass Wissen und Handeln auseinanderfallen und so ausgerechnet das, was dem Krisengeschehen Einhalt gebieten könnte, in immer weitere Ferne zu rücken droht. Keine der großen Herausforderungen der Gegenwart, weder die Zerstörung der natürlichen Umwelt noch die wachsende soziale Ungleichheit und auch nicht die aufgezwungene millionenfache Flucht von Menschen, wird sich auf nationalstaatlicher Ebene lösen lassen.

Der Geist der Globalisierung ist längst aus der Flasche. Die Hoffnung, ihn in Wohlstandsinseln oder über nationale Abschottung wieder einfangen zu können, ist absurd. Nicht das Zusammenrücken der Welt ist das Problem, sondern der prekäre Zustand, in dem sie sich befindet. Nicht die grenzüberschreitenden Begegnungen von Menschen, die globalen wirtschaftlichen Austauschverhältnisse und die dabei entstandenen wechselseitigen Abhängigkeiten haben die Missstände heraufbeschworen – sondern jene politischen Machtverhältnisse, die mit der globalen Entfesselung des Kapitalismus den Zerfall der Welt in Kauf genommen haben.

Das Resultat von drei Jahrzehnten wirtschaftlicher Globalisierung ist nicht das versprochene „global village“, sondern sind tiefe soziale Gräben. Auf der einen Seite stehen die Profiteure des Marktradikalismus: Menschen, die relative Privilegien und weltweite Freizügigkeit genießen; auf der anderen dessen Opfer: Menschen, die ihrer Lebensgrundlagen beraubt wurden und auf der Suche nach neuen Existenzmöglichkeiten von kaum noch überwindbaren Grenzen blockiert werden. Wie absurd die Verhältnisse sind, zeigt sich mitunter an den Stränden des Mittelmeers, wenn Flüchtende, die Gefahren für Leib und Leben auf sich nehmen, auf Touristen treffen, die bereits klagen, wenn sie längere Wartezeiten an Flughäfen in Kauf nehmen müssen.

Die Kritiker des Kosmopolitismus verkennen, dass die Gegenwart längst vielfältige kosmopolitische Züge aufweist. Allerdings ist es ein zutiefst gespaltener Kosmopolitismus, der uns heute begegnet. Einem elitären Kosmopolitismus, der sich auf wirtschaftliche und kulturelle Dominanz gründet und eine „Globalisierung von oben“ vorantreibt, steht ein prekärer Kosmopolitismus gegenüber, eine „Globalisierung von unten“, die in der weltweiten Migration von Menschen, aber auch in der globalen Vernetzung von sozialen Bewegungen und Menschenrechtsaktivist*innen zum Ausdruck kommt.

Bemerkenswert ist das ungleiche Verhältnis, das die beiden Kosmopolitismen zum Staat haben. Während es der elitäre Kosmopolitismus vermocht hat, eine transnationale ökonomische Macht jenseits nationalstaatlicher Regulierung zu begründen und mit privaten Schiedsgerichten inzwischen eine eigene Gerichtsbarkeit unterhält, sieht sich der prekäre Kosmopolitismus vielfältigen staatlichen Repressionen ausgesetzt. Rigide Grenzregime korrespondieren mit enger werdenden demokratischen Räumen. Es ist beschämend zu sehen, wie viel politische Energie in den zurückliegenden Jahrzehnten investiert wurde, um die Freiheit der Vermögenden zu sichern, nicht aber die Freiheit der sozial Marginalisierten. Mehr noch: Überzeugt davon, dass Marktliberalismus und Demokratie gleichzusetzen seien, schreckte der elitäre Kosmopolitismus nicht davor zurück, das eigene Gesellschaftsmodell in alle Welt zu exportieren. Mit weltweit tätigen Unternehmensberatungen, knebelnden Handelsabkommen und immer wieder auch mit militärischen Mitteln.

Die Globalisierung von oben ist gescheitert. Wenn aus dem „Weltweit-Werden der Welt“, das Jacques Derrida gefordert hat, noch etwas werden soll, dann bedarf es einer radikal anderen Politik. Krisen, darauf hat schon Albert Einstein hingewiesen, lassen sich niemals mit demselben Denken bewältigen, das sie verursacht hat. Solange Wachstums- und Wettbewerbsorientierung, deregulierte Märkte und technologische Fortschrittsparadigmen als quasi naturwüchsige, unveränderbare Grundlagen jeder Vergesellschaftung gelten, wird die Zerstörung der Welt anhalten. Nicht die Globalisierung einer auf Vormacht und Privilegien bedachten Politik ist gefragt, sondern eine globalisierte Politik, getragen von weltweit geteilten Werten und Rechten. Ein nicht-hegemonialer Kosmopolitismus von unten tut not, der bei der Verteidigung gesellschaftlicher Vielfalt immer auch auf das Verbindende bedacht ist. So notwendig moralische Entrüstung ist, mit Empörung alleine wird es nicht gelingen, die sozial-ökologische Zerstörung aufzuhalten. Um Veränderungen durchsetzen zu können, bedarf es auch einer Idee davon, wie das Andere, wie eine die Menschenwürde aller respektierende globale Gesellschaftlichkeit aussehen könnte.

DiskussionenVom 1. bis 3. Oktober findet in Frankfurt am Main ein Symposium statt, auf dem die im Text angesprochenen Themen diskutiert und vertieft werden sollen. Wie könnte ein demokratischer Kosmopolitismus aussehen? Wo wird er, oft jenseits der Wahrnehmung einer breiten Öffentlichkeit, bereits praktisch gelebt? Diesen Fragen ist die dreitägige Veranstaltung unter dem Titel „Kosmopolitismus von unten – Annäherungen an globale Demokratie” gewidmet. Zur Eröffnung in der Paulskirche spricht die in den USA lebende Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib über die „Konterrevolution gegen den Kosmopolitismus in unserer Zeit”. An den folgenden Tagen debattieren Teilnehmende aus Wissenschaft und Praxis über philosophische oder rechtliche Aspekte sowie praktische Beispiele einer Demokratisierung über nationale

Grenzen hinweg.

Zugesagt haben Forschende wie Regina Kreide, Ina Kerner, Daniel Loick, Ulrich Brand und der Direktor des Instituts für Sozialforschung, Stephan Lessenich. Aus der politischen Praxis berichtet unter anderem Alberto Acosta, der ehemalige Präsident der verfassunggebenden Versammlung in Ecuador. Auch Thomas Gebauer steht auf der Rednerliste. Ergänzt werden die Diskussionen durch einen Abend zum Thema Menschenrechte unter dem Titel „Der universelle Kompass”, den das Ensemble Modern und das Orchester „Bridges – Musik verbindet” gemeinsam mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow gestalten. Das Symposium bildet den Auftakt zu einer „Globalen Versammlung”, die 2023/24 Menschen aus aller Welt zusammenführt, um über Visionen und Chancen transnationaler Demokratie zu diskutieren. Der erste Teil der „Global Assembly” findet im Mai 2023 in Frankfurt statt, wenn sich der Beginn der Nationalversammlung in der Paulskirche zum 175. Mal jährt.

Der Freitag wird die Initiative in den kommenden eineinhalb Jahren regelmäßig begleiten. Das Symposium ist für alle Interessierten offen. Anmeldung unter www.stiftung-medico.de/sym-posium. Dort findet sich auch das vollständige Programm. SH