In den Tiefen des Weltalls leben Monte (Robert Pattinson) und seine Tochter Willow (Jessie Ross) zusammen an Bord eines Raumschiffs. Sie sind die einzigen Überlebenden einer Crew aus verurteilten Schwerverbrechern. In völliger Isolation nähern sich Vater und Tochter ihrem letzten und unausweichlichen Ziel – dem Schwarzen Loch