Das Vertrauen in die Institutionen von Staat, Medien und Wissenschaft hat während der Corona-Pandemie weiter abgenommen. Paradoxerweise in einer Krise, in der Zusammenhalt und koordiniertes Handeln die entscheidenden Werkzeuge zu ihrer Bewältigung waren. In seinem Essay sucht Matthias Eckoldt nach Gründen für diese neue Form der Irrationalität