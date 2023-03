Dürre in Brandenburg: Wo soll das Wasser für den Wasserstoff herkommen?

Brandenburg Das Land hat große Pläne für neue, grüne Industrien. Die brauchen aber viel Wasser. Und das ist in der Mark leider knapp. Über eine Landesregierung, die sich zu wenig Gedanken über eine wertvolle Ressource macht

Der Wasserstand in Brandenburgs Seen war in den vergangenen Sommern bedenklich niedrig. Viele Fische sind schon weg