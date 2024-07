Warum ich als glücklich verheiratete radikale Feministin mit der Ehe kämpfe

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ngeht – von ausgedehnten Gesprächen über unsere Verdauung bis zu südeuropäischen Bergwanderungen. Das Patriarchat mag drohen, aber wir haben unsere Version von Liebe gefunden.Mein Zögern, meine neu gefundene Identität laut hinauszurufen, hat mehr damit zu tun, wie sich Ehe und Familie weltweit ausgestalten, als mit dem konkreten Status meiner Beziehung. Im besten Fall können diese Institutionen banal sein, im schlimmsten Fall sind sie gewalttätig. In den Vereinigten Staaten gibt es jedes Jahr etwa zehn Millionen Fälle von häuslicher Gewalt. Weltweit wird alle elf Minuten eine Frau oder ein Mädchen von einem Familienangehörigen getötet. Außerdem wurden 60 Prozent der Frauen und Mädchen, die im Jahr 2020 ermordet wurden, von (männlichen) Intimpartnern oder Familienmitgliedern getötet. Angesichts dieser Statistiken könnte man zu dem Schluss kommen, dass der gefährlichste Ort für ein Mädchen oder eine Frau ihr familiäres Zuhause ist, und der zweitgefährlichste Ort die Ehe.Sophie Lewis: Die Familie abschaffenRadikale Feministinnen haben dies längst zur Kenntnis genommen. In ihrer Abhandlung Abolish the Family schreibt die britische Feministin Sophie Lewis 2022, dass „die Liebe zur eigenen Familie für jeden ein Problem sein kann. Sie kann einem Überlebenden häuslicher Gewalt, der zu fliehen versucht, ein zusätzliches Gewicht um die Knöchel legen (vor allem angesichts der finanziellen Strafen, die der Kapitalismus denjenigen auferlegt, die aus dem bürgerlichen Wohnen fliehen). Sie könnte ein transsexuelles oder behindertes Kind daran hindern, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Sie könnte jemanden davon abhalten, eine Abtreibung vorzunehmen.“ Wie Lewis hervorhebt, ist die Grundlage der Grausamkeit in Familien nicht nur der rohe Faustschlag, sondern die Angst vor dem Verlust materieller Ressourcen oder körperlicher Autonomie, wenn man nicht mehr Teil der Familie ist.Wen wir als Familie betrachten, ist nicht immer unsere Entscheidung, aber wie wir unsere Verwandtschaft definieren, hat vielleicht mehr mit unserer Weltanschauung zu tun als damit, ob wir Menschen um uns haben, die sich für ein gemeinsames Projekt engagieren können.Die Ehe abschaffen?Hier hat mich Emilia Roig in ihren Bann gezogen, eine afrofranzösische Autorin und Feministin, die über ihre eigenen Erfahrungen mit der Ehe schreibt – und von diesen Erfahrungen aus die Abschaffung der Ehe fordert. Als Tochter einer Mutter aus der Martinique und eines jüdisch-algerischen Vaters in Frankreich geboren, weiß sie, was es heißt, eine hybride Identität zu haben. Was mich auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht hat, war eine These aus ihrem letzten Buch, Das Ende der Ehe: „Der Feminismus befasst sich mit dem Stoff, aus dem das Leben ist, und schält Schicht für Schicht unsere Identitäten, unsere Wirkungen und unsere Beziehungen ab.“ Ihr Buch ist eine elektrisierende und schonungslose Kritik an der Ehe und unserer Fähigkeit zu erkennen, wie wir durch Familie und Ehe geformt – und zerrüttet werden. Roig schreibt: „Durch unsere Sozialisation glauben wir, dass unsere Liebesbeziehungen eine individuelle Angelegenheit sind, losgelöst von sozialen Mustern, Hierarchien oder Dominanz und Unterdrückung. Das mag draußen passieren, aber nicht bei mir; mein Mann ist anders. Es betrifft uns nicht.'“ Manchmal bin ich wohl selbst eine von diesen Leuten, die sich einen Sonderstatus einbilden und von ihm täuschen lassen.Aber für Roig ist zum Glück noch nicht alles verloren. Der Untertitel ihres Buches, Eine Revolution der Liebe, ist eine Proklamation für die Art von Welt, der sie sich nähern möchte – die nicht unsere Welt ist, wie wir sie derzeit leben. Roig betont: „Bei der Ehe geht es nicht nur darum, wie und wen wir lieben; es geht darum, wie wir leben.“ Der neuen Generation von Feministinnen reicht es nicht aus, die Grenzen der Ehe zu kennen, sie machen eine Kampfansage: Sie wollen eine Alternative finden.Ein Tee mit Emilia Roig und eine FragePlaceholder image-1Für manche radikale Feministin ist die Abschaffung der Ehe der Weg zur wahren Liebe. Im Prinzip stimme ich dem zu; dieser Gedanke reizt mich. Aber ich frage mich, ob dieser Satz ein leeres Bekenntnis ist, wenn es keine Frauenbewegung gibt, die die Abschaffung der Ehe explizit fordert. Anstatt zu Hause zu sitzen und allein über meine Bedenken nachzugrübeln, beschließe ich, mit Roig zu sprechen.Ich treffe Emilia Roig zu einem Tee. Zwischen dem Persönlichen und dem Politischen hin und her schweifend, sprechen wir an diesem Nachmittag über die Verflechtung unserer Kulturen, darüber, was es bedeutet, karibische Wurzeln zu haben, über Familienmitglieder, die verschiedene Variationen des französisch angehauchten Kreolisch sprechen, und darüber, wie wir mit dem Schreiben im Kapitalismus zurechtkommen. Entspannt lässt sich Roig durch unser Gespräch über die Ehe treiben. Als zwei Menschen, die verheiratet waren und sind – sie ist es nicht mehr –, denken wir darüber nach, wie diese Verbindung sowohl verunsichernd als auch bereichernd sein kann. Die harte Tatsache ist, dass, egal wie sehr man jemanden liebt, er einem bei der Arbeit in die Quere kommen kann. Dies ist Teil der brutalen Ehrlichkeit, die unsere Generation prägt.Als ich Roig nach den Vorteilen der Abschaffung der Ehe fragte, schrieb sie mir später, dass „die Abschaffung eine politische Aussage ist. In diesem Stadium bleibt sie auf der diskursiven Ebene. Die Behauptung, dass wir die Ehe abschaffen müssen, fühlt sich befreiend an, weil sie eine radikale Kritik an einer Institution verlangt, die als unverzichtbar, natürlich und gesund betrachtet wird.“Exkurs: Von de Beauvoir zum Feminismus in DDR und BRDDabei ist die Infragestellung der Ehe keine neue Idee im Feminismus. In ihrer bahnbrechenden Schrift Das zweite Geschlecht, die erstmals 1949 veröffentlicht wurde, stellte Simone de Beauvoir fest, dass in der westlichen Geschichte die Mutterschaft die Frau „wie ein Tier an ihren Körper gefesselt“ ließ und es den Männern ermöglichte, sie und die Natur zu beherrschen. Als Philosophin und Schriftstellerin, die ihre eigene Zeit schätzte, lehnte sie Ehe und Elternschaft ab und führte eine jahrzehntelange offene Beziehung mit ihrem Partner Jean-Paul Sartre.Die französischen Feministinnen waren nicht die einzigen, die sich für andere romantische Strukturen einsetzten. In den Vereinigten Staaten vertraten die Redstockings des Women's Liberation Movement, einer 1969 gegründeten radikalfeministischen Organisation, die Auffassung, dass alle Frauen als Klasse unterdrückt werden und dass es in der Verantwortung der einzelnen Männer liegt, die männliche Vorherrschaft aufzugeben, und nicht in der Verantwortung der Frauen, sich selbst zu ändern. So gut sie auch gemeint waren: die Welle von Männern, die sich ihre Ideologie zu eigen macht, blieb aus. Woran es den Feministinnen der zweiten Welle wie de Beauvoir oder radikalen Feministinnen wie dem Redstockings Collective zudem mangelte, war die Fähigkeit, die Lebensumstände von Frauen aus der Arbeiterklasse zu erfassen.Im Deutschland der Nachkriegszeit hatte der Feminismus indessen eine andere Geschichte, und in einem der deutschen Teile schien die Klassenfrage tatsächlich berührt. Deutschland war nicht nur politisch geteilt, sondern es gab auch unterschiedliche Rechtsordnungen für Ehe, sexuelle Selbstbestimmung und Scheidung. Einerseits bot der Staatssozialismus in Ostdeutschland soziale Regelungen für Schwangerschaftsabbruch und Mutterschaftsvorsorge und durch die stärkere finanzielle Unabhängigkeit der Frauen mehr Möglichkeiten, sich von ihren Ehemännern problemlos scheiden zu lassen. Gleichzeitig waren die feministischen Errungenschaften in Ostdeutschland nicht unabhängig vom Staat, was die Möglichkeit einer basisdemokratischen Bewegung verhinderte.Wenn es nichts zu erben gibt, was spielt die Familie für eine Rolle?Die Beziehungen zwischen den Geschlechtern waren in Westdeutschland eher schlechter. Obwohl es im westdeutschen Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg hieß, dass „Männer und Frauen grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ haben, gab es in Westdeutschland lange so gut wie keine Frauenbewegung. Von 1949 bis 1965 wurde Deutschland konservativ regiert, und Konrad Adenauer, der römisch-katholische Bundeskanzler, galt als resistent gegenüber radikalen gesellschaftlichen Veränderungen. In der Praxis schützte der westdeutsche Staat ein archaisches Verständnis von Ehe und Familie. Nach diesem Brauch war die Rolle des Ehemannes der Haushaltsvorstand, und er musste zustimmen, wenn seine Frau ein Bankkonto eröffnen wollte.Wenn man bedenkt, wie schwierig es heute sein kann, ein Bankkonto zu eröffnen, kann ich mir nicht vorstellen, welche Hürden erst diese westdeutschen Frauen überwinden mussten, um ein Bankkonto auf ihren Namen zu bekommen. In Westdeutschland ging es den feministischen Bewegungen später vor allem darum, das Recht auf Abtreibung durchzusetzen. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre versuchten Gruppen wie das Frauenzentrum Westberlin und Agit 883, die Frauenbefreiung in Westdeutschland voranzutreiben, aber es handelte sich nie um eine so starke Massenbewegung wie etwa in Frankreich.Wir können viel aus der Vergangenheit lernen, aber es hat sich inzwischen auch so vieles verändert darin, wie wir unsere Lieben sehen und ob wir die Möglichkeit haben wollen, zu heiraten oder eine Familie zu gründen – oder nicht. Diese Verschiebung hat auch ganz materielle Gründe. Wie die Menschen ihr Zusammenleben organisieren wollen, ist stark davon geprägt, ob sie in der Institution Familie überhaupt etwas erben. Es ist kein Zufall, dass sowohl die historischen als auch die gegenwärtigen Befürworter einer Abschaffung von Familie und Ehe vor allem aus Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten kommen: Großbritannien, Frankreich und den USA sind von einer aggressiven Sparpolitik im Sozialen geprägt, die USA noch dazu von einem fehlenden Mutterschaftsurlaub auf Bundesebene und einer aggressiven Anti-Abtreibungsgesetzgebung geprägt. In Frankreich spielt zudem das Erbe der starken radikalen feministischen Bewegung eine Rolle.Nein! Über das Recht, im Klimawandel keine Kinder zu bekommenObwohl die Abschaffung von Familie und Ehe nicht allgemein als Idee in der Gesellschaft akzeptiert ist, weigern sich derzeit auffallend viele Frauen aktiv, Kinder zu bekommen. In ihrem Artikel im Harper's Magazine, Das Recht, nicht schwanger zu sein, lässt mich Charlotte Shane aufhorchen, wenn sie sagt: „Ich war schon dreimal schwanger. Jedes Mal, wenn ich die Nachricht erfuhr, wurde mein Festhalten an dem, was ich bereits wusste, mit der unerschütterlichen Gewissheit des Neins sofort und mit Nachdruck bestätigt. Ich sage oft 'Nein'. ... Nein, ich will nicht schwanger sein, ich will nicht gebären, ich will keine Kinder haben.“Ihre Erklärung erfolgte in einem politischen Kontext, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Abtreibung gekippt hatte. Die Frage, ob man Kinder haben will oder nicht, ist nicht nur eine politische Entscheidung, mit denen sich die Frauen in Amerika derzeit verstärkt auseinandersetzen. Auch Klimawissenschaftlerinnen, die sich aktiv mit der Erforschung erratischer extremer Muster in unserem Wetter befassen, nehmen hierzu eine moralische Haltung ein. Viele von ihnen sind sich bewusst, dass Erwachsene, die im globalen Norden leben (und die Kinder, die sie potenziell produzieren) – einschließlich Deutschland – einen größeren CO₂-Fußabdruck haben als Menschen, die im globalen Süden leben. Wie der Guardian berichtete, entscheiden sich viele von ihnen dafür, weniger oder gar keine Kinder zu bekommen, um den Klimakollaps zu verhindern.Kein Blueprint und keine politische Maßnahme kann allein die vielen Probleme lösen, die unsere Zeit plagen – Sexismus, Klimakrise oder Austerität. Aber unsere Vorstellungskraft zu öffnen, könnte uns als Gesellschaft insgesamt mehr Freiheit geben. Was uns radikale Feministinnen anbieten können, ist die Fähigkeit, die Welt, die wir geerbt haben, zu hinterfragen: die ungleiche Belastung der Mütter und Väter bei der Kindererziehung oder die Erwartung, dass Menschen eine eheliche Verbindung eingehen, um ihre Beziehungen zu legitimieren. Während Polyamorie bei Ehepaaren der Oberschicht in Brooklyn, New York immer beliebter wird und auch in der linken Szene in Berlin um sich greift, könnten sich viele Menschen auch in Langzeitbeziehungen in konventionelleren Partnerschaften wiederfinden.Schafft es eine stillende Mutter zum Feiern ins Berghain?Was Roig, Lewis und andere Feministinnen anbieten, ist eine Aufforderung, unsere Beziehungen weniger zu stigmatisieren – auch, aber nicht nur die gesetzlich geregelten. Wenn ich ihre Texte lese, denke ich darüber nach, was es bedeuten würde, wenn die Kindererziehung eine Gemeinschaftsaufgabe wäre und nicht nur der biologischen Familie vorbehalten. Wenn jederzeit, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche kostenlose Kinderbetreuung außerhalb der Kernfamilie zur Verfügung stünde, könnte eine stillende Mutter auch mal ein paar Stunden um 4 Uhr morgens einschieben, um im Berghain zu feiern.Jungen Müttern und Familien mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, kann auch bedeuten, einer größeren Gruppe von Menschen gegenüber, die nicht mit uns verwandt sind, Empathie und Freiheit zu schenken. Darüber hinaus würde eine vollständige Ausweitung der kostenlosen Kinderbetreuung auf Anfrage möglicherweise die moralische (und soziale) Kontrolle von Müttern beseitigen, die ein Leben außerhalb des Hauses führen wollen, um ganz für sich selbst zu leben, ohne sich entschuldigen zu müssen.Das Wesentliche an den Argumenten für die Abschaffung von Ehe und Familie ist, dass wir dadurch neue Formen von Verwandtschaft oder Freundschaft über die sozialen Netze hinaus aufbauen können, die sich derzeit bequem anfühlen. In Das Ende der Ehe erörtert Roig ihre afro-karibische mütterliche Linie und sieht, wie sie fürsorgliche Gemeinschaften und Portale für Verwandtschaft bildeten. Ihr Kapitel „Freundschaften sind die große Liebe“ gibt Hoffnung. „Meine Freundschaften sind meine großen Liebesgeschichten. Durch sie habe ich Großzügigkeit, Fürsorge, Empathie, emotionale Tiefe, Freude, Heilung und Liebe erfahren, aber ich habe auch gelernt, mit schwierigen Gefühlen wie Neid und Eifersucht umzugehen.“ Die Entscheidung, sich mit anderen Seelen zu solidarisieren, könnte uns erlauben, tiefer zu lieben, als es viele von uns derzeit tun.Ich liebe meinen Mann – aber die Heirat war auch materiell notwendigAls Amerikanerin, die aus einer großen und lauten Familie stammt, weiß ich, wie man in der Tiefe liebt. In meiner Ehe neige ich dazu, meinem Partner kleine Geschenke zu machen und ihm Gedichte zu schicken, ihn leidenschaftlich zu küssen und ihm in der Öffentlichkeit auf den Hintern zu klopfen. Diese Handlungen ergeben sich organisch, weil ich meinen Partner verehre. Anders als viele Europäer, denen ich begegne, hat er einen großartigen Sinn für Humor, bei dem es nicht darum geht, Randgruppen zu verspotten oder gemein zu sein. Er ist fürsorglich und weint jedes Mal, wenn wir uns eine romantische Komödie ansehen, und er isst genauso gerne würziges Essen wie ich. Sein Einfühlungsvermögen – das ich liebe – überstrahlt den Zynismus, den ich in akademischen oder literarischen Kreisen Berlins erlebe. Mein Wunsch, ihn zu heiraten, ist möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass so viele andere Menschen ihm nicht das Wasser reichen können.Dennoch ist meine Verbindung nach vier Jahren Ehe schlicht materiell notwendig geworden. Und hier kommt die Klassenfrage bei der Kritik der Ehe ins Spiel. In den vergangenen Jahren gab es eine Krise der Lebenshaltungskosten, einen Anstieg der Wohnkosten in der Stadt und den Krieg in der 1400 Kilometer entfernten Ukraine, der zu einer neuen Ankunft vieler Flüchtlinge geführt hat. Seit Beginn des Krieges haben mein Partner und ich vier Vertriebene vorübergehend untergebracht. Das Zusammenleben mit meinem Partner hat mich gelehrt, dass das Leben als Mensch mit Wurzeln in der Arbeiterklasse nicht sicher ist, wenn man es alleine führt. In Ermangelung einer sozialen Bewegung, in der die Menschen die kollektive Macht haben, Veränderungen zu initiieren, würde die Abschaffung dieser Beziehung für mich eine große finanzielle Härte bedeuten, zumal das Schreiben nicht der lukrativste Beruf ist.Ein neues Paar Nieren in meiner Gebärmutter: Wie wird das Muttersein?Vor meiner Heirat verbrachte ich die meisten Feiertage und Geburtstage mit meinen Freunden, was oft eine Frage der Bequemlichkeit war und mit der Tatsache zusammenhing, dass ich viel Zeit hatte, mich auf meine wichtigste Muse zu konzentrieren – mich selbst. Das Zusammenleben und die Ehe sind bequem und transformativ und sorgen immer wieder für Lacher, da mein Partner über einen ausgeprägten britischen Humor verfügt und ich eine Meisterin des Sarkasmus bin. Dennoch bin ich mir bewusst, dass seit 2021 viele meiner unvergesslichen Freundschaften im Sande verlaufen sind. Einige von uns sind älter geworden, andere hat die Pandemie gezeichnet, und wieder andere sind in andere Stadtteile gezogen. Außerhalb des Kiezes einer Freundin zu leben, ist der Todesstoß für die Freundschaft in Berlin.Eine weitere Veränderung in meinem Leben ist, dass ich dem Club der Schwangeren beigetreten bin. Wie meine Mutter, meine Großmutter und ihre Mutter habe ich zwei neue Nieren, eine Lunge und einige Rippen in meiner Gebärmutter wachsen lassen. Während ich schwanger bin, entwickelt sich der Fötus und bewegt sich. Mit jedem Tag, an dem die Schwangerschaft fortschreitet, bin ich mir darüber gewisser, dass ich ein Elternteil werde – eine Aussicht, die aufregend, surreal und beängstigend ist. Der beängstigende Teil hat mehr mit meiner Angst zu tun, ob ich das Leben, das ich mir aufgebaut habe, weiterführen kann, als damit, ob ich eine „gute“ Mutter sein werde. Als amerikanische Schriftstellerin, die in Deutschland lebt, mache ich mir Gedanken darüber, wie meine Mutterschaft meinen kreativen Prozess, meine sozialen Beziehungen und meine Zeit einschränken oder gestalten könnte. Auch wenn es in Deutschland einige unterstützende Leistungen für Eltern gibt, erleben Frauen während der Schwangerschaft und des Stillens immer noch körperlich Grenzen und Einschränkungen. Während ich diesen Artikel schreibe, bin ich im sechsten Monat schwanger, was bedeutet, dass ich mich, wenn ich etwas fallen lasse, frage, ob es sich lohnt, den Gegenstand aufzuheben.Was verliere ich als Ehefrau und werdende Mutter?Aber es gibt noch etwas anderes, worüber ich nachdenke – vor allem, wenn ich mit einigen meiner Freundinnen spreche, die junge Mütter sind und in Deutschland leben. Mir ist bewusst, wie ungleich die Kinderbetreuungspflichten verteilt sind – selbst mit progressiven Partnern. Oft sind es die Frauen, die ihre Kinder von der Kita abholen, Teilzeit arbeiten und weniger Party machen. Für die meisten dieser Frauen treten diese sozialen Unterschiede in den Hintergrund, wenn sie über ihre Liebe zu ihren Kindern nachdenken oder darüber, was sie lernen, wenn sie ihre kleinen Kinder zum ersten Mal lächeln sehen. Ich bestreite nicht, dass dies wunderbare Dinge sind, die Menschen dazu bewegen, eine Familie zu gründen. Und ein Teil davon ist, dass ich selbstsüchtig eine Familie gründe, entgegen der anhaltenden Klimakrise.Als radikale Feministin werde ich mich immer fragen, was ich als Ehefrau und werdende Mutter verliere. Vielleicht geht es nicht nur um die Abschaffung der bestehenden Institutionen, sondern um den Aufbau neuer Modelle, die allen helfen können, sich zu entfalten.