„Ein Nahostkonflikt zweiter Ordnung“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

hster Umbruch, nach Jahrzehnten des eingefrorenen Konflikts erstmals wieder die Dringlichkeit einer Lösung des Palästina-Problems international anerkannt und diskutiert. Sichtbar wird das in der fortschreitenden Anerkennung des Staates Palästina, aber auch im Entstehen einer transnationalen Antikriegsbewegung. Diese scheint einen neuen Protestzyklus mit einer jungen, studentischen Massenbasis zu etablieren, die ganz andere Energien transportiert als die in die Jahre gekommene Bewegung BDS, die zuletzt bizarrerweise zum Boykott der jüdisch-arabischen Friedensbewegung „Standing Together“ aufgerufen hatte.Innerhalb der heterogenen neuen Bewegung, die hierzulande durch Uni-Besetzungen auf sich aufmerksam macht und die Realität unserer multikulturellen Gesellschaft verdeutlicht, gedeiht auch ein Antizionismus, der in seiner radikalen Identifikation mit der palästinensischen Seite immer wieder Unappetitliches hervorspült. Der Charakter dieser Bewegung im Werden ist umstritten. Ob sie als universalistische Antikriegsbewegung oder als nationalistische in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist offen.Der letzte Umbruch: ein massives autoritäres Vorgehen von Politik und Polizei gegen die palästinasolidarische Bewegung als Motor eines generellen Angriffs auf die Grundrechte. Zunächst war es vielleicht eine Dilemmasituation: Es galt Juden, Jüdinnen und jüdische Einrichtungen zu schützen und die Versammlungsfreiheit zu wahren. Wenn manche Entscheidung gegen propalästinensische Demonstrationen so noch nachvollziehbar erscheinen mag, setzte sich doch schnell eine autoritäre Linie durch: Verbote, Räumungen, flächendeckende Missachtungen des Versammlungsrechts, durchgesetzt von einer Polizei, die von Politik und Teilen der Medien kampagnenartig getrieben wird. Erst der Aufschrei über die homogenisierende Hetze gegen die Camps als „Israel- und Judenhasser“ und gegen die Unterstützer ihres Demonstrationsrechts als „Universitäter“ (Bild) eröffnete – zumindest an den Unis – wieder den Raum für Dialog und Debatte, wie es der widersprüchlichen Situation angemessen zu sein scheint.In diesem Nahostkonflikt zweiter Ordnung, dem Konflikt der sich Solidarisierenden, gibt es vor allem eine Hoffnung: dass die juristische Prüfung der mutmaßlichen Verbrechen egal welcher Seite den gefühlten Wahrheiten – und der eskalierenden Polarisierung – etwas entgegensetzt.