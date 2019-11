7 Tage – 7 Orte: Berlin lädt anlässlich des 30. Jubiläums der Friedlichen Revolution vom 4. bis zum 10.11. zur stadtweiten Festivalwoche ein, um sich zu erinnern, zu feiern, mitzumachen und zu diskutieren. Sieben Originalschauplätze verwandeln sich in Ausstellungs- und Veranstaltungsorte. Highlight ist die Bühnenshow am Brandenburger Tor am 9.11.