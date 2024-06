Fünf Jahre nach dem Mord an Walter Lübcke bleibt sein Vermächtnis unerfüllt

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

rale, rechtsstaatlich verfasste Republik gerichtet hätten. Walther Rathenau und Walter Lübcke, beide Opfer rechtsterroristischer Gewalt, deren jeweilige Herkunft unterschiedlicher kaum sein kann. Hier der Sohn einer großbürgerlichen Fabrikantenfamilie aus Berlin, Naturwissenschaftler, Techniker und Philosoph, Aufsichtsratsvorsitzender der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), Mitglied der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), Außenminister 1922 und Urheber einer Verständigung mit der Sowjetunion, man denke an den Vertrag von Rappallo. Walter Lübcke war persönlich liberal und politisch konservativAuf der anderen Seite Walter Lübckeauseher kleinen und grundsoliden Verhältnissen im Waldeckschen Land in Nordhessen stammend, der Vater Lebensmitteleinzelhändler, die Mutter Kindergärtnerin und Hausfrau. Nach einer Lehre zum Bankkaufmann legt Lübcke das Fachabitur in Kassel ab, ist acht Jahre Zeitsoldat, studiert Wirtschaftswissenschaft und promoviert. CDU-Mitglied wird er 1986, ist dann zehn Jahre Mitglied des Hessischen Landtags, Kuratoriumsmitglied in der hessischen Landeszentrale für politische Bildung, schließlich ab 2009 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel. Er war beliebt bei seinen Mitarbeitern, hilfsbereit und nahbar – seine Bürotür stand auch für politisch Andersdenkende offen. Walter Lübcke war persönlich liberal und politisch konservativ, er hatte seine Karriere nicht zuletzt dem Ministerpräsidenten Roland Koch zu verdanken, der in Wahlkämpfen nicht auf die feine Klinge bedacht war, erinnert man sich nur seiner Kampagne gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft. 1999 kam Lübcke zu seinem ersten Landtagsmandat im damals noch „roten“ Landkreis Kassel. Erfolgreich war damit ein Praktiker der lokalen Macht auf dem Lande mit einem christlichen Menschenbild. Der rassistische Messerangriff auf einen türkischen Minicar-Fahrer in KasselWalther Rathenau wurde am 24. Juni 1922 im Berliner Grunewald auf dem Weg ins Auswärtige Amt ermordet – Walter Lübcke am späten Abend des 1. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses im Wolfhagener Ortsteil Istha. In beiden Fällen waren Rechtsradikale die Täter. Um Opfer ihres Terrors zu werden, braucht man kein Linker zu sein. Es reicht, sich politischen Werten der Humanität und Menschenwürde verpflichtet zu fühlen, egal mit welchem Parteibuch in der Tasche, von welchen Überzeugungen oder von welchem Glauben getragen. Dabei hat Walter Lübcke selten gemahnt, sondern gemacht. Er trieb in seinem Verantwortungsbereich den Ausbau von Flüchtlingsunterkünften entschlossen voran. Ständig angepöbelt und beleidigt von KaGIDA-Anhängern (ein Pegida-Ableger in Kassel), sagte Lübcke 2015 auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden, dass man Werte gerade in der Schule weitergebe, trage dahingehend Früchte, „dass wir eine tolle Schule haben“. Es gäbe Kirchen, „die eine Wertevermittlung haben, wo wir sagen, es lohnt sich in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen …“. Das Ende ist bekannt, vielfach dokumentiert und behandelt, von den politischen Konsequenzen her als Tiefpunkt hessischer Parlamentskultur beschriebenworden. Nicht nur rechtsradikale Gewalttaten über Jahrzehnte hinweg bis hin zu den Hanau-Morden 2020 prägen die Verhältnisse in Hessen (vgl. Sascha Schmidt, Yvonne Weihrauch, Rechter Terror in Hessen). Nur ein Beispiel war der rassistische Messerangriff auf einen türkischen Minicar-Fahrer in Kassel 2020, der weder von der Polizei noch der Justiz weiterverfolgt wurde. Dies offenbarte einmal mehr das Einsickern von Laxheit und Ignoranz bei rassistisch motivierten Straftaten in den hessischen Polizei- und Justizapparat.Die damaligen Regierungsparteien CDU und Grüne waren sich einig, bei der Beobachtung und Verfolgung des lange als rechtsradikal bekannten Lübcke-Mörders „nichts verkehrt“ gemacht zu haben. Mehr noch: Der heutige Ministerpräsident Boris Rhein sagte am 20. Januar 2023 im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags: „Die bis heute unerklärliche und schreckliche Tat hätte nicht verhindert werden können.“ Das bezeugte angesichts erheblicher Versäumnisse des Landesverfassungsschutzes den mangelnden Aufklärungswillen der damaligen Regierungsmehrheit aus CDU und Grünen, flankiert von einem bis heute andauernden Versagen der Institutionen. Jüngstes Beispiel ist die Einstellung des Verfahrens gegen Polizeibeamte, die über Jahre rassistische und rechtsradikale Chatverläufe als NSU-2.0 über ihre Computer laufen ließen. Dazu passt, dass Anfang April der „Stern“ meldete, dass gegen 400 Polizisten wegen des Verdachts auf „rechtsextremistische Einstellungen“ in den Ländern ermittelt wird. 47 Verdachtsfälle gab es im April in Hessen(s. Hessenschau 4. April 2024), nur die Spitze eines Eisbergs im Polizeiapparat, ist zu vermuten.CDU und Grüne konnten sich nicht mal eine Entschuldigung abringenMit dem Rechtsruck bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 wurde die Arbeit von SPD und Linken in den Untersuchungsausschüssen nicht honoriert. Im Gegenteil, sie wurden abgestraft. Mehr noch: Als der bis dahin verantwortliche Innenminister Peter Beuth (CDU) dem neuen Kabinett nicht mehr angehörte, wurde sein folgenloses Wirken bei der Aufklärung der rechtsradikalen Morde an Walter Lübcke und in Hanau von seinem Nachfolger Roman Poseck (CDU) verklärt: „Peter Beuth hat große Erfolge vorzuweisen. Er hat die Polizei und ihre Ermittlungsmöglichkeiten deutlich gestärkt. Daran will ich anknüpfen …“ so Poseck bei der Amtsübernahme. Da muss der AfD und ihren rechtsradikalen Helfern nicht bange sein. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD für Hessen, geschlossen im Dezember 2023, bleiben die rechtsradikalen Morde unerwähnt, was umso tragischer ist, als die SPD (zusammen mit den Linken und der FDP) maßgeblich am Zustandekommen des Lübcke-Untersuchungsausschusses beteiligt war. Freilich konnte sich die damalige Koalition aus CDU und Grünen in ihrem Abschlussbericht noch nicht einmal eine Entschuldigung für ihr politisches Versagen bei der Verhinderung des Mordes an Lübcke abringen. Die notwendige Zäsur beim hessischen Verfassungsschutz, seine radikale personelle Neuorientierung, sein notwendiger organisatorischer Umbau, die Überprüfung seiner internen Prozesse sowie die rigorose parlamentarische Kontrolle, all das ist ausgeblieben. Es hätte bei den Koalitionsverhandlungen auf dem Tisch liegen müssen. Übriggeblieben ist die kümmerliche Ankündigung zur Einrichtung einer Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung, die im Übrigen noch 2019 von der CDU und den Grünen abgelehnt worden war. Kurzum: Auch mit der Koalition aus CDU und SPD wird es – das vermittelt die politische Ausgangslage – in Hessen keinen Neuanfang bei der nachrichtendienstlichen und polizeilichen Bekämpfung des Rechtsradikalismus geben. Um schließlich in der Perspektive des Oberstaatsanwalts Killmer zu bleiben: So endete das Bemühen des Reichskabinetts unter Kanzler Joseph Wirth nach der Ermordung Rathenaus in einem „Gesetz zum Schutz der Republik“, das sich später gegen die Linke richtete, wie auch die hessischen Koalitionäre in ihrem demokratiepolitisch verkümmerten Koalitionsvertrag die Bekämpfung des allgemeinen Extremismus als Antwort auf die rechtsradikalen Morde herausstellten. Da sind dann die hessischen verantwortlichen Akteure doch ehrlicher in ihrem Bemühen um die Demokratie: Sie marginalisieren den Rechtsradikalismus und nehmen die vermeintlichen Linksextremisten gleich mit aufs Korn. Dabei wird einmal mehr großzügig darüber hinweggeschaut, dass der Mord an Walter Lübcke von einem Rechtsradikalen verübt wurde. Dieter Killmer hätte hier den Verfassern des Koalitionspapiers hilfreich zur Seite stehen können. Der Mörder Walter Lübckes, Stephan Ernst, wurde bekanntlich zu lebenslanger Haft verurteilt, der Mitangeklagte Markus Hartmann aber ging als freier Mann nach Hause.