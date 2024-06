Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

der Freitag: Herr Vasquez, warum verteilen Sie hier Flugblätter an Gewerkschafter und stehen nicht am Streikposten bei den Tesla-Mechanikern?Arturo Vasquez Sandoval: Weil wir hier über den Arbeitskampf bei Tesla informieren und für Unterstützung von anderen Gewerkschaften werben. Wir kämpfen für einen Tarifvertrag für insgesamt 140 Mechaniker. Den werden wir nicht erreichen, wenn wir lediglich die Werkstätten bestreiken. Wir brauchen zusätzliche Hebel, um Tesla unter Druck zu setzen. Und den bekommen wir nur, wenn sich weitere Gewerkschaften dem Arbeitskampf anschließen und in einen Sympathiestreik treten.Solche Solidaritätsstreiks sind in Deutschland, zumindest nach gängiger Rechtsauffassung, verboten. Welche Bedeutung haben sie in Schweden?Die Möglichkeit, Sympathie- oder Solidaritätsstreiks durchzuführen, ist tatsächlich eine sehr wichtige Machtressource der schwedischen Gewerkschaften. Das gilt besonders für Konflikte wie bei Tesla. Wir haben in Schweden das Recht, Beschäftigte, die sich in einem gewerkschaftlichen Arbeitskampf befinden, durch Arbeitsniederlegungen in anderen Unternehmen zu unterstützen. Die einzige Voraussetzung dafür ist lediglich, dass der primäre Streik von den Gerichten als legal eingestuft wurde. Und das ist so im Fall von Tesla.In Schweden sind zwar etwa 70 Prozent aller Beschäftigten in einer Gewerkschaft, doch gestreikt wird sehr selten. Was ist so problematisch an der Arbeit der Mechaniker, dass sie bereit sind, seit inzwischen fast sieben Monate die Arbeit niederzulegen?Beim Streik geht es nicht nur um mehr Geld, sondern vor allem um verbindlich festgeschriebene Arbeitsbedingungen. Ein Problem der Mechaniker ist, dass sie viele Arbeiten verrichten müssen, für die sie weder qualifiziert sind noch über entsprechende Sicherheitsausrüstung verfügen. Das Arbeitsumfeld ist häufig schlecht, viele Werkstätten befinden sich in alten Gebäuden, die provisorisch umgebaut wurden. Es fehlt an Ausstattung, guten Arbeitsplätzen und so weiter. Um diese Sachen im Sinne der Beschäftigten zu regeln, haben wir bereits vor fünf Jahren einen Tarifvertrag gefordert. Doch TM Sweden AB (so heißt Tesla in Schweden – Anmerkung der Red.) weigert sich, mit uns zu verhandeln. Gleichzeitig ist der Streik für die gesamte schwedische Gewerkschaftsbewegung von zentraler Bedeutung. Eine der Säulen unseres Systems ist die hohe Tarifdeckung, die für etwa 90 Prozent aller Beschäftigten gilt. Dieses Modell müssen wir zwingend verteidigen.Aber lange nicht alle Mechaniker beteiligen sich am Streik …Nein, leider nicht. Aktuell ist es etwa ein Drittel. Unser größtes Problem ist, dass Tesla systematisch Streikbruch betreibt und zahlreiche Arbeitskräfte aus dem Ausland einfliegt. Das schwächt uns immens. Die meisten kommen aus Litauen oder anderen osteuropäischen Ländern und es ist sehr schwer, diese dazu zu bewegen, sich uns anzuschließen. Das Verfahren, das Tesla dabei anwendet, ist allerdings legal. Basis dafür ist das europäische Arbeitnehmerüberlassung. Können Sie uns einen Überblick geben, wie diese Solidaritätsstreiks durch andere Gewerkschaften funktionieren?Wir als IF Metall haben zum Beispiel den Arbeitskampf auf Kfz-Werkstätten anderer Unternehmen ausgeweitet, die auch Tesla-Fahrzeuge warten. Zudem werden wir aktuell von zehn weiteren schwedischen Gewerkschaften unterstützt. Zum Beispiel bestreikt die Gewerkschaft der Elektroarbeiter Tesla, indem sie keine Wartungs- und Reparaturarbeiten in den Werkstätten und an Tesla-Ladestationen mehr durchführt. Und die in der Gewerkschaft der staatlichen Beschäftigten organisierten Postbeschäftigten blockieren die Postzustellungen an alle Tesla-Büros in Schweden. Sehr wichtig für uns ist auch die Unterstützung der Transportarbeitergewerkschaft, deren Mitglieder sich weigern, in allen schwedischen Häfen, hier produzierte Tesla-Autos zum Export auf Schiffe zu verladen.Trotzdem scheint der Druck nicht auszureichen, um Tesla zu Verhandlungen zu bewegen.Ja und nein. Auf der einen Seite wissen wir, dass Tesla riesige Probleme hat, den Industriemüll an den Service-Werkstätten zu beseitigen, denn die Transportarbeitergewerkschaft blockiert auch die Abfallentsorgung. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass Tesla es bisher ziemlich gut gelingt, die Blockade der Hafenbeschäftigten zu umgehen. Zuerst haben sie Schiffe auf andere nordeuropäische Häfen umgeleitet. Gewerkschaften in Dänemark, Norwegen und Finnland sind uns aber zur Seite gesprungen und haben die Entladungen in den Häfen verhindert. Nun hat Tesla den Transport auf die Straßen verlegt. Das in Deutschland produzierte Model Y kommt jetzt beispielsweise in LKWs über die Niederlande und Polen zu uns – und zwar auf Personenfähren, die ja nicht entladen werden müssen. Dagegen lässt sich nichts machen?Nein, denn die Branche der LKW-Logistik ist sehr schlecht organisiert. Und Solidaritätsstreiks funktionieren nur dort, wo es starke Gewerkschaften gibt.Wie laufen Tarifverhandlungen mit Tesla überhaupt ab? Hatten Sie schon ein Treffen mit Elon Musk?Nein, mit Elon Musk hat niemand von uns gesprochen. Unser Gegenüber ist die Geschäftsführung von TM Sweden AB. Sie behaupten immer, Entscheidungsspielräume zu haben, aber uns ist vollkommen klar, dass sie gar nichts entscheiden dürfen. Denn auch für Tesla hat der Konflikt eine symbolische Bedeutung. Und natürlich geht es nicht um die Kosten eines Tarifvertrages für die Mechaniker in Schweden. Ich denke, dass die Angst darin besteht, dass ein Tarifabschluss hier Schule machen wird und Gewerkschaften in Ländern wie Deutschland einen Auftrieb gibt. Wie reagiert die seit 2022 regierende rechtskonservative schwedische Regierung auf den Streik?Die Regierung verschweigt den Streik und tut so, als würde es ihn nicht geben. Ihnen wäre es sogar recht, dass wir verlieren. Denn tatsächlich hat der Druck der Arbeitgeberverbände auf die Regierung, die Gewerkschaftsrechte zu beschneiden, zuletzt stark zugenommen. Allen voran das Recht auf Sympathiestreiks.Die IF Metall ist die einzige Gewerkschaft weltweit, die je einen Arbeitskampf bei Tesla geführt hat. Welche Lehre würden Sie der deutschen IG Metall mit auf den Weg geben?Dass es essenziell ist, zu verstehen, dass die Auseinandersetzung mit Tesla anders ist als alles, was wir bisher kannten. Bisher waren wir immer in der Lage, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Manchmal hat das länger gedauert, manchmal mussten wir streiken. Aber wir haben es am Ende geschafft. Nun spüren wir, dass es schwerer wird, dass der Widerstand härter ist. Wir müssen lernen, uns anders und früher vorzubereiten, wir brauchen andere Strategien und Bündnisse und wir müssen uns international vernetzen.Und was kann die deutsche IG Metall tun, um ihren Kampf in Schweden zu unterstützen? Bisher gab es lediglich eine Solidaritätserklärung.Die IG Metall organisiert die Beschäftigten in der Fabrik in Grünheide. Ein Streik dort wäre natürlich das Beste, aber wir wissen, dass sie noch weit davon entfernt sind. Eine konkrete Maßnahme wäre aber beispielsweise der Besuch einer Delegation von Tesla-Arbeitern aus Deutschland hier bei uns. Das wäre für die Streikenden ein enorm wichtiges Zeichen. Zum einen, weil es zeigt, dass sie Teil einer internationalen Bewegung sind. Zum anderen wäre das eine Möglichkeit, sich direkt auszutauschen. Denn ohne gemeinsames Lernen werden wir den Kampf nicht gewinnen.