Das lange Leben der Novemberrevolution: Nach dem Untergang des Kaiserreichs begann in Berlin zwischen Herbst 1918 und Frühjahr 1919 der Aufbruch in eine moderne Demokratie. 100 Jahre danach begibt sich das Märkische Museum mit einer Sonderausstellung auf Entdeckungsreise in die revolutionäre Hauptstadt der neu entstehenden Republik