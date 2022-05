Ikonisch: Thomas Billhardts „Vietnam. Fotografien“

Wut ist out. Die explosive Gefühlslage gilt als primitiv, böse. Gut und angesagt sind Gelassenheit, Yoga und ein buddhistisch inspiriertes In-sich-Ruhen. Wer wütend wird, hat sich nicht im Griff, verliert die Kontrolle, »fährt aus der Haut«. Doch Johanna Kuroczik sieht sich in ihrem Buch „WUT! Mut zum Zorn“ die Sache mit der Wut genauer an...