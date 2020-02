vom 30.04 bis zum 10.05 in Köln

In seiner zehnten Ausgabe wagt ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln den Blick in die Unendlichkeit. Unter dem Titel „Musik und Kosmos“ begibt sich das Festival von heute auf eine Reise durch Zeit und Raum. In vierzehn Uraufführungen werden neue Klangwelten geschaffen