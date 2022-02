In „KI 2041“ haben sich ein KI-Experte und ein Science-Fiction-Autor zusammengetan, um die Frage zu beantworten, wie künstliche Intelligenz unser Leben in zwanzig Jahren verändert haben wird. Zehn Geschichten führen uns um die Welt und in einen KI-geprägten Alltag. Ein Muss für alle, die das Potenzial künstlicher Intelligenz verstehen wollen ...