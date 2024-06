Israel ist nicht das Judentum – und umgekehrt

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

örige einer „Rasse“ aufgefasst werden. „Rasse“ wiederum ist ein Konzept, das für die Ausbreitung des Kolonialismus entscheidend war. Rassismus galt als legitim und wissenschaftlich. Er behauptete die Minderwertigkeit aller Juden, Afrikaner, Asiaten und anderer; er führte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu Massakern an Millionen von Menschen in Belgisch-Kongo, zu den deutschen Genoziden im heutigen Namibia – und dann, kaum dreißig Jahre später, zur Vernichtung von Millionen Juden, Slawen, Roma und anderen „Untermenschen“ in Europa. Antisemitismus ist also eine Form des Rassismus. Zuvor galten Juden normalerweise als Angehörige einer Konfession. Durch einen Übertritt zum Christentum konnten sie Diskriminierung und Verfolgung entgehen. Als es aber um „Rasse“ ging, gab es keinen Ausweg mehr, wie die Vernichtung von 1941 – 45 bewies.Der Antizionismus hingegen lehnt eine politische Bewegung ab: den Zionismus, der im späten 19. Jahrhundert in Europa entstand. Ihr Gründer, Theodor Herzl (1860 – 1904), alarmiert angesichts des Antisemitismus, strebte die Gründung eines Judenstaates an. Der Zionismus entstand zu einer Zeit, als der ethnische Nationalismus und das Selbstbestimmungsrecht der Völker hoch im Kurs standen, so in Griechenland, Deutschland, Italien und anderswo. Der Zionismus betrachtete die Juden als ein eigenes Volk oder eine Rasse. Diesem sei die Integration in die europäischen Gesellschaften unmöglich gewesen und daher brauche es einen eigenen Staat.Der Zionismus spaltet das JudentumDie Bewegung förderte die Kolonisierung Palästinas und gründete Institutionen wie den Jewish Colonial Trust (1899) und die Palestine Jewish Colonisation Association (1924). Die Siedlungskampagne schuf im Rahmen des britischen Mandats eine eigene Wirtschaft und Gesellschaft – und marginalisierte die Einheimischen, wo sie nicht versuchte, sie zu verdrängen. Das stieß auf Widerstand, der gleichermaßen entstanden wäre, wenn die Palästinenser von Franzosen oder Chinesen kolonisiert und misshandelt worden wären. Die Ablehnung Israels und seiner Gründungsideologie hat also einen politischen Ursprung.Der Zionismus war von Anfang an eine Revolte gegen das traditionelle rabbinische Judentum, das sich weltweit seit fast zweitausend Jahren entwickelt hatte. Die neue Bewegung spaltete die Juden und stieß auf religiösen wie politischen Widerstand – bis heute: Ultraorthodoxe Juden stehen auf Anti-Israel-Kundgebungen oft neben progressiven jüdischen Aktivisten. Man erinnere sich nur an die jüdischen Demonstrationen im November 2023 an der Freiheitsstatue in New York, bei denen Freiheit für Palästina gefordert wurde.Wie jeder Nationalismus neigt der Zionismus dazu, Keile in die Gruppe zu treiben, in deren Namen er aufzutreten vorgibt. Dabei sind Juden, die ihn ablehnen, so normal wie Quebecer oder Katalanen, die keine politische Unabhängigkeit wollen. Viele Juden begrüßten die Gründung des Staates Israel 1948, andere lehnten sie ab. Heute vertieft die Tragödie der Palästinenser diese Spaltung weiter.Gefährliche Gleichsetzung von Juden und IsraelDie Verquickung von Juden mit Israel – des Judentums als Weltreligion mit der politischen Idee des Zionismus – leistet dem Antisemitismus Vorschub. Das geschieht regelmäßig auch durch Israel und pro-israelische jüdische und christliche Gruppen. Israel fördert diese Assoziation, indem es sich – 2018 in einer knappen Parlamentsentscheidung – zum „Staat des jüdischen Volkes“ erklärte, obwohl die Hälfte der Juden nicht dort lebt und immer mehr junge Juden es ablehnen. Im Übrigen nutzen die Unterstützer Israels rund um die Welt dieses Amalgam, um Kritik an Israel als antisemitisch zu brandmarken.Diejenigen, die als Juden ihre Solidarität mit Israel erklären, fördern diese In-eins-Setzung und schüren so, zweifellos unbeabsichtigt, das antisemitische Ressentiment. Israel ist für die Identität vieler Juden zentral. Dabei verwechseln sie eine politische Entscheidung – einen Staat in Westasien zu unterstützen – mit dem, was es heißt, ein guter Jude zu sein. In ihrem Film Israelism (2023) zeigen Erin Axelman und Sam Eilertsen, wie pro-zionistische Organisationen in den USA an jüdischen Schulen und im Kontext von Austauschprogrammen jüdischen Kindern und Jugendlichen eine unkritische Gleichsetzung des Judentums mit Israel nahelegen. Doch um rassistischen Verallgemeinerungen keinen Vorschub zu leisten, darf man „die“ Juden gerade nicht mit Zionisten gleichsetzen. Zumal die allermeisten Zionisten heute evangelikale Christen sind.Israels Premier ist sich all dessen wohl bewusst. Als er Israel in den 1980ern bei den UN vertrat, baute er jenes felsenfeste Unterstützungssystem auf, das heute Millionen Christen für Israel mobilisiert. Nach Schätzungen gibt es dutzendfach mehr christliche Zionisten als Juden insgesamt. Der christliche Zionismus entstand Jahrhunderte vor Herzl, und heute glauben mehr weiße Evangelikale als amerikanische Juden, dass Gott den Juden den modernen Staat Israel gegeben hat. Es ist falsch, in jedem Juden einen Zionisten oder Israeli zu sehen. Aber wenn Israel eine weitere Militäraktion gegen die Palästinenser unternimmt, kann es für alle Juden gefährlich werden.