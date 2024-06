Jüdische Studierende in Deutschland: In der sozialen Isolation

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Jüdinnen:Juden, gegen jüdische Studierende, die wir weltweit beobachten können.Lange Zeit vor dem 7. Oktober gehörte Antisemitismus fest zur Lebensrealität diasporischer Jüdinnen:Juden. Die Publizistin Laura Cazés beschreibt diesen Zustand in dem von ihr herausgegebenen Sammelband Sicher sind wir nicht geblieben mit folgendem Satz: „Es gibt in Deutschland keinen Raum, der frei von Antisemitismus wäre.“ Eine Formulierung, die mit Sicherheit viele Gemüter erhitzt und trotzdem passender nicht sein könnte. Antisemitismus in Deutschland ist Teil des kulturellen Erbes. Man nimmt ihn im Laufe der eigenen Sozialisierung bewusst oder unterbewusst in Form von Codes und oft subtilen Narrativen auf. Er ist ein Gefühl, das die Gesellschaft mit sich trägt und auf das sie zurückgreift, wenn sie mit real existierendem, lebendigem und selbstbestimmtem jüdischen Leben konfrontiert ist, das den eigenen stereotypen Erwartungen nicht entspricht.Dieser Nährboden machte es unter anderem bereits 1969 möglich, dass der erste israelische Botschafter in Deutschland, Asher Ben-Natan, von Studierenden der Goethe-Universität Frankfurt niedergebrüllt wurde. Dieser Nährboden ist es, der die Entwicklungen seit dem 7. Oktober begünstigt und ermöglicht. Und dieser Nährboden ist es, der jungen Menschen die moralische Legitimation dafür erteilt, auf dem Campus antisemitische Parolen zu brüllen, ohne den eigenen Antisemitismus reflektieren zu müssen.Trotz der omnipräsenten Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland, die sich unter anderem darin zeigt, dass jüdische Einrichtungen, so weit wir zurückdenken können, auf Polizeischutz angewiesen sind, erlebte junges jüdisches Leben in den vergangenen zehn Jahren eine Art Renaissance. Unzählige junge jüdische Organisationen, wie beispielsweise die Jüdische Studierendenunion Deutschland, wurden neu gegründet und bemühten sich seither, die Gesellschaft mitzugestalten und die jüdische Identität junger Menschen positiv zu beeinflussen. Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, in denen vor allem das „positive Narrativ“ jüdischen Lebens im Vordergrund stand und meine Generation zeigen wollte, dass Judentum so viel mehr als Antisemitismus, Holocaust und Nahostkonflikt ausmacht.Diese Entwicklungen waren vor allem auch eine Konsequenz unserer jüngsten Geschichte. 90 Prozent der Jüdinnen:Juden in Deutschland kamen zwischen 1991 und 2005 aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. 45 Prozent davon kommen aus der Ukraine. Dadurch sind wir nicht nur mit dem Schatten des Holocaust aufgewachsen, sondern auch mit jenem des Antisemitismus und der systematischen Diskriminierung der Jüdinnen:Juden in der Sowjetunion. Während unsere Elterngeneration für immer von dieser Erfahrung begleitet werden wird, machte es sich meine Generation zur Aufgabe, gerade wegen dieses besonderen Erbes, gegen autoritäre Regime und für Freiheit und Gleichberechtigung einzustehen. Doch dann kam der 7. Oktober und veränderte alles.Seit dem Morgen, an dem Tausende Hamas-Terroristen in Israel einfielen und an einem Tag mehr Jüdinnen:Juden ermordeten als jemals seit der Shoah, ist die Welt in ein Davor und ein Danach geteilt. Während die meisten von uns weiterhin an den psychologischen Folgen dieses Anschlags für die jüdische Community weltweit leiden, müssen wir uns auch hier in Deutschland gegen antisemitischen Hass und antisemitische Auslöschungsfantasien verteidigen. Noch während die Hamas in Israel mordete, Frauen vergewaltigte und Zivilist:innen nach Gaza verschleppte, feierten Gruppen in Berlin das Geschehene als legitimen Freiheitskampf.Als sich am 9. Oktober die Humboldt-Universität auf Instagram mit der israelischen Zivilgesellschaft und israelischen Partneruniversitäten solidarisierte, füllte sich die Kommentarspalte in Minutenschnelle mit antisemitischen Kommentaren von Studierenden und Universitätsmitarbeitenden. Sie schrieben, sie schämten sich, an einer Universität zu studieren und zu arbeiten, die für den „Kolonialstaat Israel“ Anteilnahme zeige. In zahlreichen Kommentaren wurde das Existenzrecht des einzigen jüdischen Staates, des einzigen Fluchtpunkts für Jüdinnen:Juden weltweit, negiert und der Terror des 7. Oktober verherrlicht. Junge, progressive Menschen, die an anderer Stelle die Betroffenenperspektive hochgehalten hätten, die mit Begriffen wie „Täter-Opfer-Umkehr“ oder „Whataboutism“ bestens vertraut sind, machten deutlich: Nichts davon gilt, wenn Jüdinnen:Juden Opfer von Terror werden. Sie seien am Ende selbst schuld daran.Doch am 9. Oktober wussten wir noch nichts von dem Antisemitismus-Tsunami, der in den folgenden Monaten über uns hereinbrechen würde.Was jüdische Studierende an den Universitäten in Deutschland, in Europa seither erleben, kommt einem Albtraum gleich, den wir uns trotz allem nicht hätten vorstellen können. Die Liste der antisemitischen Vorfälle im universitären Raum wächst fast täglich an. Dazu gehören antisemitische und terrorverherrlichende Aussagen in Chats von Studierenden, antisemitische Hörsaalbesetzungen, verbale und physische Angriffe auf Studierende in Berlin, Amsterdam, Brüssel und vieles mehr. Neben dem Fall Lahav Shapira stellt die antisemitische Hörsaalbesetzung an der Freien Universität Berlin am 14. Dezember 2023 einen weiteren traurigen Höhepunkt dar. Unterschiedliche linke und teilweise islamistische Hochschulgruppen wie Young Struggle und Students for Palestine verbarrikadierten sich in einem Hörsaal und hielten für mehrere Stunden Vorträge, in denen das Existenzrecht Israels geleugnet und der Holocaust relativiert wurde. Währenddessen wurden jüdische Studierende gewaltsam davon abgehalten, den Hörsaal zu betreten. In der Zwischenzeit verfolgten jüdische Studierende die Besetzung minutiös auf X mit, während die Hochschulleitung erst nach Stunden eingriff. Alles mit der Begründung, man habe ja nicht wissen können, was drinnen geschah.Besonders hervor stach auch an diesem Tag die Erzählung von der sogenannten Befreiung Palästinas von der deutschen Schuld. Dabei ist es besonders interessant, dass der Satz „Free Palestine from German guilt“ ausschließlich auf Englisch gebraucht wird. Auf diese Weise wird der eigentliche Ursprung dieses Gedankens verschleiert. Der Wunsch nach „Befreiung von deutscher Schuld“ hätte auch von einem NPD-Wahlplakat stammen können. Es ist bezeichnend, dass Studierenden in Deutschland der antisemitische Anstrich dieses Satzes nicht klar zu sein scheint. Denn was gemeint ist, ist nichts anderes als ein altes antisemitisches Narrativ: Die Juden würden die Politik kontrollieren und dabei den Holocaust ausnutzen, um die Welt zu ihrem Vorteil zu lenken. Ein tief verankerter Schuldabwehr-Antisemitismus tritt im Namen der Solidarität mit Palästina in die Öffentlichkeit. Letztlich ist es eine Variation der antisemitischen Verschwörungserzählung der Protokolle der Weisen von Zion: Hinter der Solidarität Deutschlands mit Israel wird eine geheime Verschwörung vermutet. Es sollte selbsterklärend sein, warum jüdische Studierende sich am Campus nicht sicher fühlen können. Sie sind von demselben antisemitischen Gedankengut umgeben, das wir seit Jahrzehnten nur zu gut kennen. Nur wird dieses in Codes kommuniziert, die es als vermeintlich progressiv und links labeln.Rote Dreiecke an den WändenSo führt es dazu, dass seit Monaten kaum ein universitärer Raum mehr frei von antisemitischer Gewalt ist. Die Konsequenz für viele Betroffene ist vor allem soziale Isolation. Universitäre Räume werden so weit wie möglich gemieden. Dabei ist der soziale Raum im Laufe des Studiums für die meisten der wichtigste. Hochschulgruppen, Uni-Partys und neue Bekanntschaften – all das ist in der Regel kein safe space mehr für uns.Was jedoch am meisten schmerzt, ist der Verlust von Verbündeten und Freundschaften. In den vergangenen Monaten beobachten wir, wie viele der Gruppierungen und der Menschen, mit denen wir jahrelang gemeinsam für eine demokratische und gerechte Gesellschaft einstanden, wegschauen, wenn es Jüdinnen:Juden sind, die in Gefahr sind. Darunter zahlreiche feministische Organisationen, die sich mit keinem Wort zur Vergewaltigung und Verstümmelung von israelischen Frauen durch die Hamas-Terroristen äußerten. Es dauerte Wochen, bis UN Women ein erstes Statement zum 7. Oktober veröffentlichte. Gerade die Organisation, die gegründet wurde, um Frauen auf der ganzen Welt und vor allem in Kriegssituationen zur Seite zu stehen, blieb bei den Massenvergewaltigungen israelischer Frauen durch Hamas-Terroristen stumm.Während die Enttäuschung über ausbleibende Solidarität groß ist, ist es vor allem auch Wut, die jungen jüdischen Alltag aktuell gestaltet. Diese Wut richtet sich an alle, die auf ihrem Campus nach einer Intifada schreien und sich damit, bewusst oder unbewusst, den Mord an Jüdinnen:Juden herbeiwünschen.Die Wut richtet sich an alle, die jüdische Lebensrealitäten und unsere vielfältigen, unleugbaren Verbindungen zum einzigen jüdischen Staat bestreiten, und an alle, die sich vermeintlich als progressiv verstehen wollen, während sie mit Islamisten gemeinsame Sache machen. Wenn wir eines seit dem 7. Oktober deutlich erkennen können, dann dass Antisemitismus Rechts und Links vereinen kann. Jegliche Extremisten kommen in puncto antisemitischer Auslöschungsfantasien zusammen. Dies ist das besonders Gefährliche an ihm. Dass junge Menschen, die für Freiheit und Menschenrechte einzustehen glauben, nicht erkennen können, wann ihr vermeintlicher Kampf für Befreiung in Legitimierung von Terrororganisationen wie der Hamas und Weiteren umschlägt, ist ein erschreckendes Zeugnis für die mangelnde Urteilskraft meiner Generation.Vor diesem Hintergrund war die Entstehung von „Protestcamps“ auch an Universitäten in Deutschland nur eine Frage der Zeit. Diese „Protestcamps“, die wir seit einigen Wochen auf der ganzen Welt beobachten können, werden der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht helfen. In zahlreichen dieser sogenannten Camps werden immer wieder Anhänger und Unterstützer der Hamas gesichtet, terrorverherrlichende Rufe werden laut, und der Boykott von allem, was mit Israel in Verbindung steht, wird gefordert. Die Camps und das dort verbreitete Gedankengut führen dazu, dass Menschen in den sozialen Medien mit roten Dreiecken markiert werden. Dabei handelt es sich um das Symbol, das die Hamas benutzt, um ihre Angriffsziele zu brandmarken. Doch die Hamas-Symboliken haben den digitalen Raum längst verlassen und konnten als Schmierereien auch bei der Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin Ende Mai beobachtet werden. Damit werden all jene, die es wagen, Differenziertheit in den Diskurs zu bringen, zur Zielscheibe erklärt und Gewalt an ihnen legitimiert.Nichts davon wird zu einem nachhaltigen Frieden und einer Besserung der Zustände für die Menschen in der Region führen. Was aber stattdessen passiert, ist, dass jüdischen Studierenden weiterhin klar vermittelt wird: Ihr seid hier unerwünscht. Zumindest in Deutschland sollte dieser Satz genügend bekannt sein, um sein Ausmaß und die Ideologie dahinter zu verstehen.