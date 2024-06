Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

infach weil wir hier im Osten sind“, erklärt eine der Personen. Man soll das Gelände nicht allein verlassen und auch immer Bescheid geben, wenn man sich entfernt. Um gegen mögliche Nazi-Angriffe gewappnet zu sein, gibt es eine Security. Auch eine Nachtwache ist eingerichtet.250 Tüten Zetti-Knusperflocken mehr für WessisNach einer kurzen Einweisung wird das Gelände vorgestellt. In der Mitte des Klosterhofes steht ein großer, aber stillgelegter Taubenschlag. Innen zeigt eine kleine Galerie Verstorbene aus linken und antifaschistischen Kreisen. Zur Rechten liegt ein mit Entengrütze überzogener Teich, in dem ein laut quakender Frosch sitzt, sowie die Kulturscheune und der Klostergarten mit seinen vielen Blumen und der hohen Mauer, von der man durch die Bäume ein wenig ins Tal schauen kann. Geradeaus steht das Haupthaus, vor dem die „Küfa“, die Küche für alle, inklusive Abwaschstraße aufgebaut ist. Zur Linken sind ein paar Flachbauten mit Kneipe und eine weitere Scheune. Davor stehen ein paar Pavillons, in denen die Workshops stattfinden sollen. Hinter der Scheune geht es weiter. Dort stehen Zelte und Jurten, in denen die Jugendlichen schlafen; weiter hinten ist ein Weingut. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Ausgrabungsstätte. Dort liegen, nebeneinander aufgereiht, die Skelette mehrerer Mönche aus dem frühen 17. Jahrhundert. Einst soll hier der Dom von Zeitz gestanden haben.Die Eröffnung der Konferenz findet am Freitagabend des Europa- und Kommunalwahlwochenendes in der Kulturscheune statt. Auf alte Mauern wurde hier ein neues Dach gesetzt. An einem Ende des Saals steht ein Tisch mit Stift und Zetteln, über dem groß „HEIMAT“ an der Wand steht. An den Längsseiten hängen zwei große Banner mit internationalistischen Inhalten. Am anderen Ende des Saals ist ein großes Banner der Veranstaltung. Vor dem Banner steht ein weiß gedeckter Tisch, über den eine Ameisenstraße zieht. Der Saal füllt sich. Kaum jemand ist über dreißig.Auf dem Dorf groß gewordenVilma und Felix heißen die Jugendlichen auf der Konferenz willkommen und eröffnen mit einem Fragespiel: „Wer von euch ist auf dem Dorf groß geworden?“ Etwa die Hälfte des Saals steht auf. Bei der Frage, wer ostdeutsche Wurzeln oder Vorfahren hat, erheben sich fast alle, nur wenige bleiben sitzen. „Aber wir freuen uns über alle, die hier sind“, scherzt Felix. Zusammen mit Vilma moderiert er die Konferenz. Felix, 26, kommt aus der sächsischen Provinz. In Grimma geboren, wohnte er drei Jahre lange in Leipzig und jetzt in einer anderen kleineren Stadt in der Gegend. „Für mich war immer die Verbindung zu der Gegend, in der ich groß geworden bin, wichtig“, erklärt er. Politisiert hat er sich gegen Ende seiner Schulzeit. Die Themen Asyl und Rassismus waren damals sehr präsent und wurden auch in seiner Klasse diskutiert. Bald gründeten sie eine „Schule ohne Rassismus“-Gruppe, die Startpunkt für weitere Projekte geworden ist. Irgendwann rief Felix mit den internationalistischen Jugendkommunen und anderen Einzelpersonen die Konferenz und die dahinterstehende Kampagne „Jugend steht auf!“ ins Leben.Placeholder image-2Die internationalistischen Jugendkommunen orientieren sich am demokratischen Konföderalismus, wie er von Abdullah Öcalan erdacht wurde und in der autonomen Region Rojava umgesetzt wird. Dabei soll durch kommunale Basisorganisation eine Selbstverwaltung erreicht werden. Felix kennt aber auch die Schwierigkeiten in der ostdeutschen Provinz. Als Beispiel nennt er den diesjährigen Christopher Street Day in Wurzen im Leipziger Umland. Rechtsextreme wollten die Demo mit Böllern angreifen und setzten dabei einen Balkon in Brand. Felix erzählt auch von Anfeindungen und Zwölf- oder 13-Jährigen, die sich selbstbewusst mit dem Hitlergruß zeigen.„Wir leben in einer Zeit, in der das Träumen schwerfällt“, sagt Felix in seiner Moderation. Er redet über die Krisen der Welt und wie sie zusammenhängen und was der Faschismus damit zu tun hat. „Wir wollen uns für einen Frieden einsetzen, aber nicht für einen Frieden mit dem System“, spricht er über den Kapitalismus, den es in Ostdeutschland noch nicht so lange gibt. Sie, die Nachwendekinder, „leben in einer Realität, in der etwas kaputt gemacht wurde“.Auch beim Kneipenquiz, einem der abschließenden Programmpunkte am Freitag, geht es um Ostdeutschland. In der Kneipe, die den Namen „Geheimratsecke“ trägt, haben sich rund 40 Jugendliche versammelt. Es riecht nach Holz und Staub. Links im Raum ist eine Bar, rechts eine Bühne, dazwischen verschiedene Sitzmöglichkeiten. In vier Gruppen sitzen sie auf Sofas und Bierbänken zusammen und beweisen sich mit ihrem Wissen zu ihrer ostdeutschen Heimat. Wer kann die meisten ostdeutschen Städte mit über 50.000 Einwohnern nennen? Wie viel Prozent der Westdeutschen waren noch nie in Ostdeutschland? Oder: Was ergibt die durchschnittliche Ost-West-Lohndifferenz umgerechnet in Zetti-Knusperflocken-Packungen bei einem Packungspreis von 3,29 Euro? Die Antwort: 250 Tüten Knusperflocken mehr als Ostdeutsche könnten sich Westdeutsche durchschnittlich von ihrem Lohn kaufen.„Das Wort Krise ist überall“Nach Morgensport und Frühstück geht am Samstag die inhaltliche Vertiefung weiter. Die Sonne brennt vom Himmel, als die Jugendlichen sich nach einem kurzen Podium auf die verschiedenen Workshops aufteilen. Jimena leitet einen dieser Workshops. Die 20-Jährige lebt in Berlin, aber ist westdeutsch sozialisiert, weil sie aus der Aachener Ecke kommt. Ihr Workshop handelt von der Jugend in der Krise. „Das Wort Krise ist überall“, erklärt sie. Zuerst sammeln sie, welche Krisen es gibt, dann wie man damit strategisch umgehen kann. „Manche Leute können mit Krisen besser umgehen und andere nicht. Und dann endet das in einer psychischen Krise oder Unzufriedenheit.“ Deshalb wollen sie Ort sein und mit den Menschen reden. „Viele glauben: ‚Der Staat löst das für mich‘ …“ Sie unterbricht das Gespräch und schaut zu einem Raubvogel, der über dem Kloster kreist. „In Berlin sieht man keine Tiere“, entschuldigt sie sich. „Die Geschichte zeigt, dass das nicht funktioniert“, fährt sie fort. Und deshalb wollen sie da sein, besonders dort, wo es keine Alternativen gibt und „Einfach Alternativen anbieten“.Placeholder image-1So wie in Zeitz. Auf der Konferenz sprach auch eine Zeitzerin über ihre Stadt. Früher gab es hier viel Industrie, besonders bekannt war Zeitz für Eisen – VEB Zemag Zeitz beschäftigte mehr als 2.000 Menschen –, Zucker, Kinderwägen und natürlich Zetti-Knusperflocken. Doch nach der Wende wurde nicht nur die Zemag privatisiert, im Zuge der Deindustrialisierung verließ rund ein Drittel der Einwohner Zeitz. Als Nachwendekind hatte man nicht viel in Zeitz. Kino gab es kaum, regelmäßig in den Club zu gehen war auch nicht möglich und zum Shoppen ging’s zu Ernstings Family. „Zeitz steht exemplarisch für Ostdeutschland oder die Prozesse, die im Osten abgelaufen sind“, erläutert Felix die Ortswahl. „Gerade für junge Menschen ist es eine Herausforderung, Perspektiven zu sehen.“ Daher sind sie ganz bewusst in eine kleinere Stadt gegangen und nicht in eine typische Großstadt, um Vernetzung zu schaffen.Jung sein im Saale-Orla-KreisViele der rund 150 Jugendlichen auf der Konferenz kommen zwar aus dem Osten, leben aber in Großstädten wie Berlin, Magdeburg und Leipzig. Einige bewegen bereits in der Provinz etwas, wie Lena, die mit anderen im Saale-Orla-Kreis (SOK) das Bündnis „Dorfliebe für alle“ gegründet hat. Dieser Kreis, mit den bundesweit niedrigsten Löhnen, war vor einiger Zeit in den Nachrichten, weil dort ein AfD-Mann in der Stichwahl zum Landratsamt stand. Mit Unterstützung von dem Bündnis und den demokratischen Parteien gewann stattdessen ein CDU-Mann, der sogleich gegen die rot-rot-grüne Landesregierung wetterte, die Bezahlkarte für Geflüchtete einrichtete und eine Arbeitspflicht für Asylbewerber mit 80 Cent Stundenlohn umsetzte.Aus dem Saale-Orla-Kreis kommt auch Alexa. Die 14-Jährige ist einer der Jüngsten auf der Konferenz. Die Jugendlichen an ihrer alten Schule waren oft rechts. „Die labern viel, aber machen nichts“, erzählt sie. Jetzt ist sie in Gera auf einem Internat, aber auch hier lässt es sich den Rechten nicht entkommen. Gera machte in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen mit rechten Vorfällen. Allein 2024 gab es ein Protestcamp vor einer Flüchtlingsunterkunft, ein Reichsbürgerbundestreffen und Zugewinne der AfD im Stadtrat.Alexa ist noch nicht wirklich in irgendeiner Struktur organisiert. „Ich werde, egal wo ich bin, antifaschistisch sein“, sagt sie und erwähnt dazu, dass ihr die Konferenz ihr Hoffnung und Energie gibt. „Im SOK wird nicht viel gemacht“, offenbart sie: „Da würde ich schon gerne mitmachen.“ Als Ausdrucksform hat sie bereits die Musik für sich gefunden. Musik spielt auch bei der Konferenz eine Rolle. Es werden Arbeiter- und Partisanenlieder abgespielt und gesungen und es gibt sogar ein eigenes Liederbuch für das Wochenende.Sketch über typische Magdeburger Antifa-DemoDie Sonne ist bereits umgegangen und der unterhaltsame Kulturabend am Samstag hat ein Ende gefunden. Vor der Scheune versammeln sie sich und tanzen Polka: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht – und drehen!“ Nicht ganz synchron, aber mit viel Freude tanzen sie in den Sonntag hinein. In der Nacht werden in der Ferne „Sieg Heil“-Rufe vernommen, aber das tut man als übliches Partygegröle ab.Placeholder image-3Der Sonntag ist etwas kühler, als wäre es ein Vorzeichen für die Wahlergebnisse am Abend. In der Kulturscheune sitzen alle zusammen und tragen ihre Ideen und Ansätze zusammen. Der Begriff Antifa ist zu städtisch geprägt, die Vernetzung zwischen Land und Stadt ist nicht ausreichend und man tritt zu oft mit einer Haltung gegen etwas, aber selten für etwas auf. Sie wollen Bezug zum ländlichen Raum herstellen, einen Fokus auf Kultur legen, die Selbstverteidigung von Körper, Herz und Kopf stärken und vor allem den Begriff „Heimat“ wieder positiv besetzen. Dazu steht der extra Tisch in der Scheune. Hier konnte jeder aufschreiben, was man persönlich unter Heimat versteht. Geschrieben wurden Sachen wie Omas Essen, wo die Freunde sind oder lange Analysen, in denen sich die linke Szene zu oft verliert. Auch hat man sich als Bewegung selbst analysiert und Selbstkritik geübt, sei es als Sketch über eine typische Magdeburger Antifa-Demonstration oder in Form von Beobachtungen, dass sich die linke Szene in den vergangenen 20, 30 Jahren isoliert hat und an Identitätsschwierigkeiten leidet.„Die Offenheit für Kritik und Veränderung ist das, was uns am Ende bestärkt“, sprach eine Person aus Weimar auf dem Abschlusspodium. Die Jugendlichen haben Kraft und Hoffnung geschöpft. Schon Anfang Juli findet in Merseburg ein Nachfolgetreffen statt. Sie sind entschlossen, das zeigt auch ein mehrfach gesprochenes Zitat des Wochenendes: „Wir haben jung begonnen und werden jung siegen.“