Vom 6. bis 22. April 2018 lädt das Festival Internationale Neue Dramatik an der Schaubühne unter dem Motto "Kunst des Vergessens" dazu ein, neue Inszenierungen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt zum ersten Mal in Berlin zu erleben. Neben bekannten Theatermacher_innen, die bereits an der Schaubühne waren, gibt es zahlreiche Neuentdeckungen