Von der Fleischindustrie über Geldwäsche bis zur Fahrzeugbranche, von Umweltverbrechen bis Wirecard – die Headlines über kriminelle Praktiken in der Wirtschaft reißen nicht ab. Alles Einzelfälle? Oder doch Ergebnis einer kriminellen Struktur? Wie kann der Rechtsstaat so oft als Kontrollinstanz versagen? Oder will er gar nicht alles kontrollieren?