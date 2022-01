Termine: ab Januar 2022 Auftaktveranstaltung am 20. Januar 2022 | 19:30 | Eintritt frei Veranstaltungsort: Urania Berlin | An der Urania 17 - 10787 Berlin

Arbeit an Europa e.V.

Europa steht als Gemeinschaft immer größeren Herausforderungen gegenüber. Der Zweifel an der EU wächst stetig und hat mit dem Brexit seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Deshalb ist es gerade jetzt so essenziell, innezuhalten und nach dem kulturellen Kern Europas zu fragen: Was bedeutet Europa heute noch? Eine Gesprächsreihe mit Simon Strauß