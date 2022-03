Alarmphone-Aktivistin Khady Sabaly: Sie rettet Leben

Christian Bermes diskutiert in seinem Essay das Konzept der Meinung in einem grundsätzlichen Sinne. Anhand der Frage, ob wir überhaupt noch ein Verständnis von Meinungen als Meinungen besitzen, zeigt Bermes mit Positionen der Sozial- und Kommunikationswissenschaften, dass die Meinungskrisen der Gegenwart letztlich in einer Krisis der Doxa gründen