Das Schwein gilt im Judentum als unrein. Um Juden zu verhöhnen, wurden in der antijudaistischen christlichen Kunst des Mittelalters Juden in Kontakt mit Schweinen gezeigt. Die „Judensau“ in Calbe (Saale) ist besonders widerwärtig. Sie wurde deshalb verhüllt. Aber ist das richtig so?

Foto: Thomas Höfs