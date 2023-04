Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

neuen Eckpunktepapier liegen sechs Monate Zeit – und viele „gute Gespräche“ mit der EU-Kommission, wie Lauterbach immer wieder betont. Die „guten Gespräche“ haben seinem ursprünglichen Legalisierungsvorhaben offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist eingetreten, wovor viele Beobachter gewarnt haben: Das EU-Recht steht den ursprünglichen Plänen Lauterbachs im Weg. Und so tritt der Gesundheitsminister nach einem halben Jahr des Hin und Her wieder mit Legalisierungsideen vor die Presse und stellt wieder Eckpunkte vor. Dieses Mal gemeinsam mit seinem Kabinettskollegen Cem Özdemir, grüner Landwirtschaftsminister.Hanf im Garten, Hanf im ClubVon Lauterbachs ursprünglicher Idee der Schaffung eines kommerziellen Cannabis-Marktes ist fast nichts übrig geblieben. Es soll nur noch regionale Modellprojekte geben, in denen kommerzielle Cannabis-Lieferketten aufgebaut werden sollen. Fünf Jahre soll das laufen, streng wissenschaftlich begleitet, versteht sich. Mit dieser großangelegten Feldstudie will die Ampel-Regierung in Europa Unterstützter für ihr eigentliches Vorhaben gewinnen: der umfassenden, kommerziellen Legalisierung von Cannabis. Mit Details halten sich die Minister noch zurück, vieles ist noch unklar. Ein Gesetzentwurf soll nach der Sommerpause kommen. Er ist nur ein Teil der neuen Cannabis-Pläne – der weniger weitreichende.Der zweite Teil der Ampel-Pläne dürfte den Frust der Cannabis-Konsumenten insgesamt in Grenzen halten, denn Lauterbach und Özdemir haben noch Erfreuliches zu verkünden: Noch im April soll ein anderer Gesetzentwurf kommen, der Cannabis umfassend entkriminalisiert. 25 Gramm pro Kopf sind nach den Plänen für Erwachsene dann legal zu besitzen, der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen wird ebenfalls legal. Außerdem sollen (einbruchssichere) Cannabis-Social-Clubs erlaubt werden. Solche nicht gewinnorientierten Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern können dann Cannabis für ihre Mitglieder anbauen und an diese vertreiben. Özdemir sagt zu all dem mit Nachdruck: „Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt.“ Das soll wohl auch für Hanfsamen und Stecklinge für den privaten Eigenanbau gelten – auch die soll es bei den Social-Clubs geben.Noch sind auch beim für April geplanten Gesetzesentwurf viele Details unklar und trotzdem kann man schon jetzt laut vermuten: Die Cannabis-Pläne der Ampel werden die deutsche Drogenpolitik besser machen. Die Qualität von Marihuana wird besser werden, weil es mehr Angebot aus vertrauenswürdigen Quellen geben wird. Es wird mehr Hanf in Gärten und auf dem Balkon wachsen und weniger in dunklen, abgeschiedenen Lagerhallen unter energieintensiven Lampen. In den Social-Clubs wird nicht nur Hanf, sondern auch botanisches Know-how und zwischenmenschlicher Austausch gedeihen.Grasgeruch im TreppenhausCem Özdemir meint über die Pläne der Bundesregierung: „Der Schwarzmarkt wird sich schwarz ärgern“ – und er hat recht damit. Natürlich wird der bestehende Schwarzmarkt nicht verschwinden, aber er wird schrumpfen, wenn Menschen zuhause oder im Social-Club Hanf anbauen können. Und der Schwarzmarkt wird – die Minister können das freilich nicht sagen – netter, diversifizierter, demokratischer werden. Denn natürlich werden Menschen, die privat im kleinen Stil anbauen, gelegentlich ihre Überschüsse an Freunde und Bekannte weitergeben und manche das sicher auch gegen Geld tun – auch wenn das illegal bleiben wird. Das ist trotzdem eine weitaus bessere Situation als die heutige, in der die organisierte Kriminalität viel Geld mit dem Handel von Cannabis verdient und vor Streckmitteln und lebensgefährlichen synthetischen Beimischungen nicht zurückschreckt.Die Entkriminalisierung wird Cannabis weiter enttabuisieren und den Konsum gesellschaftlich sichtbarer machen. Im neuen Eckpunktepapier heißt es: Der „öffentliche Konsum nahe Schulen, Kitas o.ä. sowie in Fußgängerzonen bis 20 Uhr“ soll verboten bleiben – im Umkehrschluss heißt das auch, dass an vielen Orten bald legal und sichtbar gekifft werden wird. Daten aus anderen Ländern geben nicht viel Grund zur Sorge, dass der Cannabiskonsum explodieren wird, aber Konsumenten werden sich weniger verstecken müssen. In den Treppenhäusern deutscher Wohnblocks wird es schon bald weniger nach chemischen Raumsprays und mehr nach Hanf riechen.Die neuen Pläne der Ampel haben auch ihre Schattenseiten. Für manche wird Cannabis nach wie vor schwierig in guter Qualität erhältlich sein. Nicht alle werden einen Social-Club in der Nähe haben, selbst anbauen oder gärtnernde Freunde haben. Die Legalisierung wird, im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen, kaum klassische Arbeitsplätze bringen und wohl auch kaum Steuern. Nicht alles wird besser werden – aber auch nichts schlechter als es heute ist.Lauterbachs „gute Gespräche“ mit der EU-Kommission haben dazu geführt, dass kommerzielle Erwägungen bei der Legalisierung weniger Rolle spielen werden. Die neuen Pläne machen das Leben nicht nur für die organisierte Kriminalität schwerer, sie verhindern auch weitgehend, dass sich Menschen legal am Verkauf von Cannabis im großen Stil bereichern. Das hat, gerade bei einer so komplexen Sache wie Drogen, auch seine Vorteile. Sieht beinahe so aus, als könnte die Ampel ihr Prestige-Projekt doch noch zu einem guten Ende bringen.