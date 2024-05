Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ücherregale oder Platten, aber sie hatten immer viel Arbeit. In einem Radio-Interview zu Burning Issues mit Luca Sonnen hat sich der Moderator lustig gemacht über den Titel meiner Keynote. Bei Kanon habe ich wirklich immer an ein Lied gedacht. So lustig ist der allerdings gar nicht gemeint. Woran denkt ihr, wenn ihr Theater hört?Über Theater schreiben? Ich konnte mir nichts Langweiligeres vorstellenIch denke bei Theater an ein Lied: Theater von Katja Ebstein. „Sie stehen oben und die unten schaun sie an.“ Für mich in vielerlei Hinsicht ein gutes Bild für Theater. Warum, und warum ich finde, dass sich das ändern sollte, dazu später mehr. Ich bin jedenfalls ohne Theater, aber mit solcher Musik aufgewachsen. Eben das, was so im Radio meiner Eltern lief.Irgendwann im letzten Jahr kam die Anfrage der Schaubühne Berlin: Ob ich Lust hätte, ins Theater zu gehen und darüber zu schreiben. Ich konnte mir nichts Langweiligeres vorstellen. Ich habe überlegt, wie die Anfrage für mich interessant werden könnte. Und hatte eine Idee. Denn ich weiß mittlerweile: Wenn es Orte gibt, an denen ich mich unwohl fühle, Unsicherheiten, vielleicht sogar Schamgefühl – dann geht es selten nur mir so. Dann geht es auch anderen so und oft steckt dahinter ein strukturelles Problem. Also schlug ich etwas anderes vor: Eine Video-Kolumne auf Instagram, in der ich all meine Theater-Fragen thematisieren kann. Zum Beispiel: Darf ich während der Vorstellung aufs Klo gehen?Mareice Kaiser geht ins Theater heißt meine Video-Kolumne für die Schaubühne Berlin. Die Reaktionen haben mich umgehauen. Erstens, weil es so viele waren. Und zweitens, weil so viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und weil so klar wurde, was für ein elitärer Raum das Theater ist. Ich habe die Menschen, die mir auf Instagram folgen, gefragt: Mit welchen Gefühlen gehst du ins Theater? Bevor ich euch verrate, was die Menschen, die mir folgen, geantwortet haben, würde ich euch gern fragen: Mit welchen Gefühlen geht ihr ins Theater?Leute fragen sich: Wann klatscht man?Ich zeige euch ein paar Slides von Kommentaren, die mir auf Instagram geschickt wurden. Vorab eine Triggerwarnung an alle Leute, die Theater lieben und sich nicht vorstellen können, dass es anderen Menschen anders geht.Mit dem Gefühl „ich gehöre eigentlich nicht hierher und es fällt allen auf“Ich gehöre nicht dazu. Sieht man mir das an?Angestrengt! Theater ist kompliziert und sperrig und ich verstehe die Referenzen nicht.Angst, dass ich nicht intelligent, gebildet genug bin um alles zu verstehen.Darf ich schon klatschen? Wann klatscht man?Viele Nachrichten hatten auch mit Geld zu tun: Wenn man sich ein Ticket kauft, ist kein Geld mehr für ein Getränk da. Oder es reicht nur für die Plätze in der letzte Reihe. Oder: Ich habe keine Zeit, ins Theater zu gehen, ich habe keine Kinderbetreuung. Oder: Ich weiß nicht, was ich dort anziehen soll. Falle ich auf?Wenn wir über Kultur sprechen, ist sehr wichtig, wer kommt. Wer fühlt sich eingeladen? Wer repräsentiert? Wessen Geschichten werden erzählt? Wer kann an Kultur teilhaben?Warum kein Theaterstück über Taxifahrer?„Dann wird die Bühne zur Welt“ aus dem Lied von Katja Ebstein – das finde ich sehr schön als Beschreibung für Theater. Aber: Wessen Welt eigentlich? Gestern hatte ich ein Interview bei Radioeins, ich war spät dran und bin mit dem Taxi hingefahren. Gespräch mit dem Taxifahrer, er konnte sich nicht an seinen letzten Theaterbesuch erinnern. Ihn würden die Themen dort auch nicht so interessieren, sagte er. Ich schlug vor: Wie wäre ein Theaterstück über Taxifahrer? Ja, das würde er sich anschauen, sagte er.Also: Warum schließt das Theater Taxifahrende aus? Okay, also ich kenne bestimmt nicht alle Theaterstücke dieser Welt, aber zumindest kenne ich kein berühmtes, das sich um Taxifahrende dreht.Die Bühne als Welt – für wen?In einer aktuellen Studie sagten 3,28 Prozent der befragten Menschen in Deutschland, dass sie regelmäßig ins Theater, die Oper oder ein Schauspielhaus gehen. Das feste Theaterpublikum sind wenige. Die Frage nach dem Publikum oder dem Nicht-Publikum hängt aus meiner Perspektive mit einer weiteren Frage zusammen: Wer macht eigentlich Kultur? Und unter welchen Umständen?Ich will keine Klassiker sehenAls wir die erste Folge der Kolumne in der Schaubühne gedreht haben, habe ich die Schauspielenden gefragt, wie lange sie heute noch proben. Die Antwort: Bis 23 Uhr. Und ich habe mich gefragt, wie das gehen soll, zum Beispiel für eine alleinerziehende Mutter? Und das betrifft nicht nur Mütter.Ich möchte euch Alina Buschmann vorstellen: „Ich bin eine behinderte Schauspielerin und kann nicht mehr in meinem Beruf arbeiten, weil im 'schnellen Theaterbetrieb' kein Platz für Barrierefreiheit ist. Obwohl selbstbestimmte Teilhabe ein Menschenrecht ist und Themen wie Marginalisierung und Behinderung die Spielpläne schmücken. Schauspieler*innen in Engagements haben ein unfassbar hohes Pensum. Dieses Pensum ist nicht damit vereinbar, wie mein behinderter und chronisch kranker Körper funktioniert. Das macht mich nicht zu einer vermeintlich „schlechteren“ Schauspielerin. Es bedeutet, dass dieses System uns nicht mitdenkt und ausschließt. Wir sprechen von „Exzellenz“ und meinen damit Menschen, die nicht-behindert und extrem leistungsfähig sind. Dabei vergessen wir, dass Kunst in unterschiedlichsten Formen stattfinden kann und wir als Gesellschaft keinen Raum für behinderte Bühnenkunst schaffen.“Ein anderer Punkt ist: Was wird eigentlich auf der Bühne gezeigt? Von einem ZDF-aspekte-Redakteur wurde ich zu Theater-Klassikern befragt. Ob ich wirklich wollen würde, dass die nicht mehr gezeigt werden? Darüber habe ich lange nachgedacht und bin zu der Antwort gekommen: Ja! Theater funktioniert seit Jahrzehnten und Jahrhunderten auf die gleiche Art und Weise und zieht die gleichen Leute an. Wäre es nicht an der Zeit, Platz zu machen? Für Menschen, die bisher nicht auf Bühnen stehen. Für Themen, die bisher nicht auf Bühnen abgebildet werden. Zum Beispiel Taxifahrer!? Vielleicht würden sich dann auch ein paar der 96,7 Prozent angesprochen fühlen.Gegen Veränderungen gibt es WiderstandUnd ja, ich will heute auch gar nicht ausschließlich kritisieren – aber doch, schon. Es passieren ja bereits Veränderungen. Allerdings nicht ohne Widerstand.Was passiert, wenn sich was ändert, habe ich erlebt, als ich ein Porträt geschrieben habe über eine Person, die etwas ändern will. Und ihr Job ist es, was zu verändern. Yuvviki Dioh ist die erste Diversitätsagentin der Schweiz, am Schauspielhaus Zürich.Müssen Stücke immer im Original gezeigt werden oder dürfen sie angepasst werden? Stehen auf und hinter den Bühnen weiterhin vor allem weiße Personen und erzählen Geschichten? Oder darf Theater von allen für alle gemacht werden?Yuvviki Dioh sagt: „Wir sind im Wandel, es ändert sich was im Theaterbetrieb. Und wenn sich etwas ändert, gibt es auch immer die, die wollen, dass alles bleibt, wie es ist.“ Sie meint damit zum Beispiel Menschen, die sich bisher angesprochen fühlen konnten vom Theater. Bürgerliche, gut ausgebildete Menschen. Auch Menschen, die sich problemlos ein Theaterabo leisten können.„Mama, schau, zwei Tänzerinnen sehen aus wie ich“Ich habe Yuvviki mehrere Wochen begleitet, auch bei einem Publikumsgipfel, bei dem es hoch her ging zwischen den Menschen, die wollten, das alles so bleibt wie es immer war und den Leuten, die Veränderungen wollen, die Veränderung brauchen. Am Ende des Gesprächs wurden Kommentare, die das Publikum digital schreiben konnte, an die Wand projiziert. Das hier war ein Kommentar:„Mama, schau, zwei Tänzerinnen sehen aus wie ich, sie haben krause Haare. Das erste Mal hat meine Tochter sich in jemandem auf der Bühne gesehen. Das war mein schönster Moment im Theater.“„Warum gehst Du nicht ins Theater?“ Habe ich auf Instagram gefragt: Eine Antwort war: Ich habe keine Lust, 363 mal Hamlet zu sehen.Ich glaube, es ist wichtig zu hinterfragen, wer auf Bühnen steht und wessen Geschichten uns erzählt werden. Gewisse Geschichten könnten vielleicht auch mal eine Pause machen. Und, was sich dann zwangsläufig auch verändern muss und wird ist, wie Theater gemacht wird.Zweieinhalb Stunden kein Handy? Muss man sich leisten könnenMir gefällt das Konzept des sorgenden Theaters. Ein Gegenentwurf zum Theater, bei dem ein vermeintliches Genie, meist männlich, auf der Bühne steht und ansonsten nichts wichtig ist. Feline Tecklenburg von Wirtschaft ist Care beschreibt das sorgende Theater als einen care-zentrierten Theaterbetrieb: Im sorgenden Theater sollte es immer möglich sein, Kunst zu schaffen, wenn man das möchte. Für alle, die das möchten. Der erste Schritt dahin ist, Care-Arbeit sichtbar zu machen und zu thematisieren. Zum Beispiel: Reinigung, Technik, Catering. Wer wird auf der Website des Theaters vorgestellt und wer nicht? Wer kommt beim Abschlussapplaus auf die Bühne und wer nicht? Wer putzt heute das Festspielhaus?Als ich das erste Mal in einer Theater-Premiere an der Schaubühne war, habe ich mein Handy ausgeschaltet. Für zweieinhalb Stunden. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Was für ein Luxus das ist, sich das leisten zu können, zweieinhalb Stunden nicht erreichbar zu sein. Aber auch hier: das können nicht alle.Auch hier müsste das sorgende Theater anders funktionieren. Mit Pausen vielleicht. Mit einer Verständigung, dass es okay ist, auch mal rauszugehen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Frage mit dem Klobesuch während einer Vorstellung. Ich hab die Frage allen Gesprächspartner*innen meiner Kolumne gestellt. Keine Person hat gesagt: „Nein, das geht nicht“. Aber ich habe schon gespürt, dass es nicht wirklich erwünscht ist. Deshalb sage ich euch das heute hier nochmal ganz deutlich: Mein Wunschtheater ist eines, bei dem man aufs Klo gehen kann, ohne sich schlecht zu fühlen.Ich will ein sorgendes, solidarisches TheaterUnd ich würde das sorgende Theater gern noch weiterdenken, passend zum Motto von Burning Issues: es sollte ein solidarisches Theater sein.Ein Theater, in dem die Proben sich nach den Betreuungszeiten der Kinder richten (und sich Kolleg*innen ohne Kinder dafür einsetzen). Solidarität bedeutet, nicht davon auszugehen, dass alle so sind wie ich. Nicht davon auszugehen, dass Kanon für die andere Person aus alten Männern besteht. Solidarität bedeutet, nachzufragen: Was brauchst du, um dabei zu sein? Das solidarische Theater hat solidarische Eintrittspreise (die es übrigens schon in einigen Theatern gibt). Das solidarische Theater traut sich was. Das solidarische Theater fragt nach, nicht nur sich selbst, sondern andere. Das solidarische Theater weiß, dass Veränderung anstrengend ist. Dass man manchmal länger suchen muss. Dass man manchmal auch scheitern muss. Das solidarische Theater erfindet den Begriff „Exzellenz“ neu. Das solidarische Theater sagt nicht, das war schon immer so. Das solidarische Theater sagt: Das probieren wir mal aus. Das solidarische Theater denkt vielfältige Personen nicht mit, sondern denkt mit ihnen zusammen. Das solidarische Theater, das könntet ihr machen. Und ich komme dann und vielleicht auch der Taxifahrer und vielleicht fühlen wir uns nicht fehl am Platz. Danke.