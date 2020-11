Den Aufstieg der sozialen Medien hat Ammann von Anfang an begleitet: Für ihn sind sie weder Teufelswerk noch Heilsbringer. So wären die Organisation nachbarschaftlicher Hilfe in der Corona-Krise oder die Fridays-for-Future-Bewegung ohne Social Media nicht zu denken – ebenso wenig aber auch ein US-Präsident, der sein Land per Twitter-Dekret regiert