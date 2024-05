Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Die meisten sind Ausländer, aus Osteuropa. Regulär bezahlt wird keinerMal meldete ihn der Chef bei der Krankenkasse ab. Da man in Deutschland krankenversicherungspflichtig ist, musste Lucian die Beträge nachzahlen.Mal strich der Chef das Urlaubsgeld, das Lucian wie allen Arbeitern von der Sozialkasse Bau zusteht, ein, zahlte damit seinen regulären Lohn. Als Lucian dann tatsächlich in den Urlaub ging, bekam er nichts.Dann hatte er einen Arbeitsunfall. Lucian musste einem Kran ausweichen, fiel in ein Loch. Bänderzerrung. Der Polier habe sich geweigert, ihn ins Krankenhaus zu fahren, sagt er. Er setzte sich in einen Bus nach Rumänien, zwei Monate schrieb man ihn arbeitsunfähig. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Lucian lacht trocken. „Hat hier noch keiner gekriegt."Und dann, der Alltag. Immer arbeite er länger als gesetzlich erlaubt, meist zehn Stunden am Tag, samstags mindestens fünf. Immer erhält er nur einen Teil des Lohnes auf sein Konto eingezahlt, den Rest schwarz. Offizielle Abrechnungen und die Stundenzettel, die er einem zeigt, belegen das. Allen ausländischen Arbeitern, die er in Deutschland kenne, würde es so gehen, sagt Lucian.Die deutsche Wirtschaft hat ein schmutziges Fundament, über das kaum Jemand spricht. Viel wird über den Fachkräftemangel diskutiert, über fehlende Lehrer, Sozialarbeiter, Informatiker. Doch es gibt einen Bereich, in dem der Bedarf noch stärker wächst: Menschen, die Zementsäcke schleppen, Schweine zerlegen, Essen ausfahren. Jobs, die kaum Jemand machen will. Schon jetzt sind es häufig Migranten, die diese Arbeiten übernehmen. Und ihre Zahl wächst: Arbeiteten 2014 noch 590.000 sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Ausländer im unteren Einkommensbereich, waren es 2022 bereits 1.110.000.Im Fundament zeigt sich auch die hässliche Seite der EU-Osterweiterung, wenn man so will. Sie feiert im Mai 20-jähriges Jubiläum. Gemeinhin gilt sie als wirtschaftlicher Erfolg. Migranten aus Osteuropa haben die deutsche Wirtschaft angekurbelt, die Zahl der Leistungsempfänger unter ihnen ist nicht höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Viele von ihnen haben gute Jobs. Es gibt aber auch viele, die unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten, nicht wenige leben prekär. Sie sind mitunter in Abhängigkeitsverhältnissen gefangen, bei denen die Unterkunft an der Arbeit hängt. Viele von ihnen werden ausgebeutet. Und das mit System.Es ist ein System, das sich in vielen Bereichen der Arbeitswelt findet. Ein System, in dem große Unternehmen Arbeiten an kleine Subunternehmen auslagern. Das Outsourcing. In der Baubranche ist es historisch gewachsen.Mit Subunternehmen kaufen sich deutsche Branchenriesen von der Verantwortung freiGerhard Bosch ist emeritierter Professor am Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen. Er hat zusammen mit dem Wissenschaftler Frederic Hüttenhoff ein Buch über die Bauwirtschaft geschrieben. „Baufirmen waren schon immer auf Spezialisten angewiesen“, sagt Bosch. Auf Maurer, Zimmerer, Elektriker. Für einzelne Unternehmen war es schwer bis unmöglich, all diese Spezialisten zu beschäftigen. Bosch unterscheidet zwischen „kooperativem Outsourcing“, bei dem eben dieser Austausch von Kompetenzen im Fokus steht. Und kostengetriebenem Outsourcing, bei dem es allein um „Lohnsenkungen zur Gewinnmaximierung“ geht. Besonders letzteres habe in den vergangenen Jahren zugenommen, sagt Bosch.Es ist der Punkt, an dem es kippt. Denn die Auslagerung der Arbeiten an kleinere Firmen bedeutet für die Generalunternehmen nicht nur eine Kostenersparnis. Es erlaubt ihnen auch, sich ein stückweit der Verantwortung zu entziehen.Wenn Menschen wie Lucian von Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz berichten, davon, dass man ihnen Leistungen vorenthält – dann geht das in der Regel auf das Konto der Subunternehmen. Sie sind es auch, die ausländische Arbeiter mitunter in heruntergekommene Unterkünfte stecken, teils zu überzogenen Preisen, und drohen, sie bei Problemen auf die Straße zu setzen.Generalunternehmen, oftmals renommierte Branchenriesen, haften zwar dafür, dass die Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden, die Arbeiter den Mindestlohn kriegen. In der Praxis aber gibt es Wege, das zu umgehen. Subunternehmen lassen ihre oft ausländischen Arbeiter Dokumente unterschreiben, auf denen steht, dass sie den Mindestlohn zahlen. Verfasst sind diese Dokumente auf Deutsch, nicht jeder versteht, was auf ihnen steht. Die Dokumente reichen die Sub- dann an die Generalunternehmen weiter. Die würden sich dadurch von ihrer Verantwortung „freikaufen“, sagt Bosch. Es ist der Punkt, an dem Legalität und Illegalität verschwimmt. Und das meist im Wissen aller Beteiligten. Bosch spricht von einem „offenem Geheimnis“, einem „kriminellen Randbereich“. „Man weiß, dass es ihn gibt und er nicht in Ordnung ist. Aber er wird geduldet.“Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass bis zu 40 Prozent des Bauvolumens im Baugewerbe schwarz erbracht werden. Es gibt Zollbeamte, die schätzen, dass alle Großbaustellen in Deutschland von „organisierter Kriminalität betroffen“ sind.Und die Branche ist nicht die einzige, in der es so läuft. Der Zoll warnte kürzlich vor „Ansätzen von Organisierter Kriminalität“ in der Paketbranche. Beratungsstellen berichten von Verstößen gegen geltendes Recht auch in anderen migrantisch geprägten Bereichen, in denen Arbeiten per Ausschreibung vergeben werden, etwa in der Reinigung. Das liegt auch am Aufbau des Systems.Man kann sich das System wie eine Pyramide vorstellen. Mit den Generalunternehmen an der Spitze, den Subunternehmen in der Mitte, Männern wie Lucian ganz unten. Ein System, bei dem von oben Geld einfliesst, auf dem Weg nach unten immer mehr hängen bleibt. Und dadurch enormer finanzieller Druck entsteht.Fragt man nach den Verantwortlichen in diesem System, verweist jeder meist auf das Glied über sich. Arbeiter auf Subunternehmen, Subunternehmen auf Generalunternehmen, Generalunternehmen auf den Staat. Die Ausschreibungsmodalitäten der öffentlichen Hand seien das Problem, heißt es dann. Die Vorgabe, dass es möglichst billig zu sein habe.Doch das ist nur der eine Teil. Der andere ist die deutsche Lohnpolitik. Über Jahre lag der Niedriglohnsektor in Deutschland, einer der größten in Europa, bei über 20 Prozent. Ab Mitte der Neunziger Jahre waren die Löhne stagniert, teils sogar gesunken, vor allem im unteren Einkommensbereich. Erklärtes Ziel: die Arbeitslosenzahlen senken. Es brachte Deutschland einen Namen ein, den man gemeinhin mit anderen Staaten verbindet: Billiglohnland.Beispiel Fleischindustrie: Nach der Jahrtausendwende begannen dänische und niederländische Konzerne, Schlachthöfe in Deutschland zu übernehmen, die Arbeitskosten dort waren teils halb so hoch wie bei ihnen. Nur waren es eben bald keine Deutschen mehr, die an den Bändern standen. Es waren (und sind) Polen, Rumänen, Bulgaren.Nur wegen Corona wurde die Ausbeutung in der Fleischindustrie überhaupt sichtbarDie Fleischbranche ist das wohl bekannteste Beispiel für die Ausbeutung ausländischer Beschäftigter in Deutschland. Viel ist berichtet worden; über 16-Stunden-Schichten, über Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich zu zweit ein Bett teilen, kommt der eine heim, geht der andere zur Arbeit. Über Vorarbeiter, die Menschen vor anderen schikanieren.Dabei sollte spätestens 2021 Schluss damit sein. Corona-Ausbrüche in großen Schlachthöfen hatten die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz wollte Arbeitsminister Heil die Auswüchse des Systems bekämpfen. Das Gesetz verbietet es Branchenunternehmen mit mehr als 49 Beschäftigten unter anderem, im Kerngeschäft Fremdpersonal zu beschäftigen. Das Ende der Werkverträge. Über sie hatten Generalunternehmen die Subunternehmen beauftragt, sie waren sozusagen die Scharniere im System.Das Gesetz gilt heute weitestgehend als Erfolg. Eine im Februar veröffentlichte Evaluation attestiert der Branche „bessere Arbeitsbedingungen“ und „besseren Arbeitsschutz“. Die Werkvertragsarbeiter wurden von den großen Firmen übernommen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sei inzwischen Standard, heißt es, die Arbeitszeiten würden korrekt erfasst und abgerechnet. Spricht man mit Beratungsstellen und Gewerkschaften, klingt es ähnlich: Es sei jetzt einfacher, Verantwortliche in den Firmen zu erreichen. Extreme Überstunden gebe es nicht mehr. Betriebsräte könnten sich nun auch um die Belange ausländischer Arbeiter und Arbeiterinnen kümmern, früher war ihnen das mitunter verboten.Einerseits.Andererseits gibt es auch Sozialarbeiter und Aktivisten, die sagen, die Wohnsituation einiger migrantischer Arbeiter habe sich nicht grundlegend gebessert. Andererseits trifft man vor Schlachthöfen auch heute noch Menschen, die mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden, zehn Stunden am Band stehen, in mit Schimmel befallenen Wohnungen leben. Andererseits findet man, schaut man genauer hin, durchaus noch Verbindungen zwischen General- und einstigen Subunternehmen. Teils wurden deren Vorarbeiter, berüchtigt für ihre aggressive Arbeitskultur, schlicht übernommen.Das Gesetz hat zudem einen blinden Fleck. Es gilt zwar für den Kernbereich der Branche, für das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten des Fleisches. Nicht aber für andere Arbeiten, die in einem Schlachthof anfallen. Und schützt damit auch nicht die Menschen, die sie verrichten.Zum Beispiel Petar*.Der Kroate sitzt am Küchentisch seiner Arbeiterunterkunft, in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Es ist 12 Uhr Mittag, er ist gerade aufgestanden. Petar arbeitet in der Nachtschicht. Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens reinigt er die Maschinen in einem Schlachthof, entfernt Fleischreste und Blut. Angestellt ist er bei einem Subunternehmen.Über Monate, sagt er, habe man ihm und seinen Kollegen weniger Stunden angerechnet als sie gearbeitet haben. Auch Beratungsstellen berichten von Problemen mit Personaldienstleistern in der Branche, die Arbeiten außerhalb des Kerngeschäfts anbieten. Irgendwann hatten Petar und seine Kollegen genug, sie konfrontierten einen ranghohen Mitarbeiter des Unternehmens. Einen Teil des fehlenden Lohnes habe der schließlich gezahlt, sagt Petar. Grundsätzlich geändert habe sich nichts. Im nächsten Monat fehlte wieder Geld.Petar hat genug. Er will nach Frankfurt, auf dem Bau arbeiten. Zweieinhalb Jahre lang habe er Maschinen im Schlachthof gereinigt, sagt er. „Das reicht“.Zweieinhalb Jahre, das ist sogar vergleichsweise lang. Rund 80 Prozent der neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einstiegsbereich der Fleischbranche würden innerhalb des ersten Jahres den Betrieb verlassen, schätzt man bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Die Fleischbranche ist ein extremes Beispiel für eine Entwicklung, die sich in allen Branchen mit hohem Migrantenanteil zeigt: Die Fluktuation ist überdurchschnittlich hochDeutschland wird bald ein Problem haben. Denn inzwischen herrscht in Polen und Rumänien auch FachkräftemangelIn Teilen der Hautherkunftsländer wie Rumänien haben sich die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche zudem herumgesprochen. Das hat zu einer Verschiebung geführt. Gewerkschaften und Beratungsstellen beobachten inzwischen eine steigende Zahl von Arbeitern von außerhalb der EU. Aus der Ukraine, Russland, Albanien. Aus Nordafrika, Südamerika, Südostasien.In anderen Branchen hat diese Entwicklung schon vor längerem begonnen. Zum Beispiel im Transport. Seit Jahren steigt der Anteil osteuropäischer Speditionen auf deutschen Autobahnen, vor allem der aus Polen. Dabei sind es häufig keine polnischen Fahrer mehr, die hinter dem Steuer sitzen.Man konnte das vergangenes Jahr auf einer Raststätte im hessischen Gräfenhausen sehen. Zwei Mal streikten die Fahrer des polnischen Spediteurs Mazur, sie hatten über Monate keinen Lohn bekommen. Die Fahrer kamen aus Tadschikistan, Georgien, Usbekistan.Zum Beispiel Samim*.Wir treffen uns auf einer Raststätte bei Berlin. Es ist ein Samstag im März 2023, ein paar Tage bevor der erste Streik beginnt. Samim ist 42. Ein lächelnder, zugewandter Mann.Er erzählt von Tagen, an denen er 15 Stunden arbeiten muss. Von der ewigen Suche nach einem Parkplatz; vier Kilometer muss er an diesem Tag laufen, um zum nächsten Supermarkt zu gelangen. Davon, wie er auf einer 80 Zentimeter breiten Pritsche in seinem Lkw schläft, jede Nacht, obwohl das verboten ist. Sein Chef weigert sich, gesetzlich vorgeschriebene Übernachtungen zu bezahlen. Irgendwann zeigt Samim einem sein Handy, darauf das Foto eines schlafenden Jungen. Sein Sohn, zehn Jahre alt. Er hat ihn und seine drei Schwestern seit einem Jahr nicht gesehen.Die Situation zentralasiatischer Lkw-Fahrer ist in gewisser Hinsicht noch dramatischer als die der osteuropäischen Beschäftigten auf dem Bau und in der Fleischindustrie. Weil sie als Nicht-EU-Bürger noch vulnerabler sind. Bei ihnen hängt nicht nur die Unterkunft an der Arbeit, sondern auch das Recht in Europa zu leben. Einige Firmenchefs nutzen das aus: Drohen mit Abschiebung, nehmen den Männern die Papiere ab. Mitunter überschreiten sie die Grenze zur Arbeitsausbeutung. Sich als Fahrer juristisch dagegen zu wehren, bleibt meist folgenlos: Über 90 Prozent der Verfahren im Bereich Arbeitsausbeutung werden eingestellt. Die Menschen haben Angst; vor ihren Chefs, aber auch vor Behörden.Was würde wirklich helfen?Experten setzen Hoffnungen in das geplante Tariftreuegesetz auf Bundesebene. Öffentliche Aufträge würden dann nur noch an Firmen gehen, die tariflich festgelegte Gehälter zahlen. Gefordert wird auch ein Verbandsklagerecht im Arbeitsrecht. Gewerkschaften könnten Arbeitgeber dann direkt verklagen, die betroffenen Arbeitnehmer blieben anonym – und müssten nicht mehr fürchten, durch den Schritt ihre Arbeit zu verlieren.Fakt ist: Eine Verbesserung der Lebensumstände dieser Menschen muss nicht nur aus humanitären Gründen höhere Priorität haben. Ändert sich nichts, wird das langfristig vermutlich auch für die deutsche Wirtschaft zum Problem.Aus wirtschaftlicher Sicht gilt die EU-Migration zwar als Erfolg. Aber die Zahl der Migranten sinkt, schon seit Jahren. Kamen 2015 noch 148.000 Polen nach Deutschland, waren es 2022 nur noch 79.000. Die Zahl der Rumänen fiel von 175.000 Zuwanderern auf 161.000, die der Bulgaren von 72.000 auf 60.000.Wer gehen konnte, ist meist schon weg. Arbeitskräftemangel und demografischer Wandel sind inzwischen auch in Ländern wie Polen ein Problem. Das lässt die Löhne steigen. Das wiederum macht es für die Menschen unattraktiver, nach Deutschland zu gehen.Dabei ist Deutschland auf eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Menschen angewiesen, schreibt das IAB. Da viele Migranten das Land wieder verlassen, heißt das: Über eine Million Menschen müssten jedes Jahr zuwandern. Auch die 2022 stark gestiegenen Flüchtlingszahlen können das, sollte es keine neuen großen Fluchtbewegungen geben, auf lange Sicht nicht kompensieren.Lucian, der rumänische Bauarbeiter aus Frankfurt, sagt, er sei vor allem wegen seiner Tochter in Deutschland. 17 ist sie, und in Rumänien geblieben. Sie möchten studieren. „Sie soll etwas aus sich machen", sagt er, „in Rumänien, nicht hier." Er hat genau ausgerechnet, wie lange er in Deutschland arbeiten muss, um das Studium zu finanzieren. Fünf Jahre. Danach, sagt er, will er in die Heimat zurückgehen.* Die Namen der Arbeiter und Arbeiterinnen wurden zu ihrem Schutz geändert.