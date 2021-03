Trotz Corona schließen die Kliniken: Neben Ingelheim kam das Aus 2020 auch für das Bergarbeiter-Krankenhaus im sächsischen Schneeberg, die Marienhausklinik St. Josef Losheim am See im Saarland (hier abgebildet) und das Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer in Baden-Württemberg

Foto: Becker&Bredel/IMAGO